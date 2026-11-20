Saeima piektdien, 20. novembrī, apstiprināja 15. Saeimas deputāta mandātus Valteram Bolevicam, Mārim Dadzim, Jānim Grasbergam, Laurim Gruntmanim, Jurģim Klotiņam, Ģirtam Lapiņam, Jānim Liepiņam, Mārim Trušelim un Luīzei Utānei.
Valters Bolevics Saeimā ievēlēts no “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā un saņem deputāta mandātu uz laiku, kamēr tieslietu ministra pienākumus pilda Viesturs Vitovskis.
Māris Dadzis ievēlēts no kandidātu saraksta “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” Kurzemes vēlēšanu apgabalā. Viņš saņem deputāta mandātu uz laiku, kamēr zemkopības ministra pienākumus pilda Edgars Putra.
Deputāta mandātu uz laiku saņem Jānis Grasbergs. Viņš Saeimā ievēlēts no kandidātu saraksta “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” Vidzemes vēlēšanu apgabalā un iegūst deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr iekšlietu ministra pienākumus pilda Jānis Dombrava.
Lauris Gruntmanis ievēlēts no kandidātu saraksta “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” Rīgas vēlēšanu apgabalā. Viņš saņem deputāta mandātu uz laiku, kamēr ekonomikas ministra pienākumus pilda Edgars Štelmahers.
Deputāta mandāts uz laiku apstiprināts Jurģim Klotiņam. Viņš ievēlēts no kandidātu saraksta “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” Rīgas vēlēšanu apgabalā un iegūst 15. Saeimas deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr kultūras ministra pienākumus pilda Nauris Puntulis.
Savukārt Ģirts Lapiņš apstiprināts uz laiku, kamēr labklājības ministra pienākumus pilda Ilze Indriksone. Deputāts ievēlēts no kandidātu saraksta “Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”” Rīgas vēlēšanu apgabalā.
Jānis Liepiņš ievēlēts no “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” kandidātu saraksta Rīgas vēlēšanu apgabalā un saņem deputāta mandātu uz laiku, kamēr ministru prezidenta pienākumus pilda Andris Kulbergs.
Māris Trušelis ievēlēts no “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” kandidātu saraksta Zemgales vēlēšanu apgabalā un saņem deputāta mandātu uz laiku, kamēr viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra pienākumus pilda Edgars Tavars.
Savukārt Luīze Utāne apstiprināta uz laiku, kamēr izglītības ministra pienākumus pilda Česlavs Batņa. Viņa ievēlēta no “APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā.
Pirms Saeimas balsojuma deputāti nodeva deputāta svinīgo solījumu, ko apliecināja ar savu parakstu.
Saeimas Preses dienests