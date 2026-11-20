Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju vadīs Raimonds Bergmanis. Tā piektdien, 20.novembrī, savā pirmajā sēdē nolēma komisijas deputāti.
R. Bergmanis akcentē, ka komisijas galvenais uzdevums būs panākt konkrētus un praktiskus rezultātus Latvijas aizsardzības stiprināšanā un sekot aizsardzības finansējuma efektīvai izlietojuma uzraudzībai, stiprināt Nacionālo bruņoto spēku spējas un veicināt sabiedrības gatavību krīzes situācijām. Mūsu darbam jābūt vērstam uz vienu galveno rezultātu – drošu un aizsargātu Latviju, kuras pamatu veido visaptveroša valsts aizsardzība.
R. Bergmanis bija ievēlēts arī 12., 13. Saeimā un 14. Saeimā. Iepriekš strādāja ne tikai Aizsardzības, bet arī Nacionālās drošības un Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijās, kā arī vairākās apakškomisijās.
Par komisijas priekšsēdētāja biedru šodien deputāti ievēlēja Edvīnu Šnori, savukārt par sekretāru – Mārtiņu Prīsi. Komisijā strādās arī deputāti Valdis Kārkliņš, Artūrs Klēbahs, Ainars Latkovskis, Ilmārs Luksts, Andris Sprūds, Juris Viļums un Edmunds Zivtiņš. Darbam šajā komisijā deputātiem būs nepieciešama speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam.
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas pārraudzībā ir nacionālās drošības, valsts aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas jomas.
Komisijas priekšsēdētājs vienlaikus ir arī Nacionālās drošības padomes loceklis un piedalās valsts augstāko amatpersonu un institūciju vienotas darbības saskaņošanā nacionālās drošības jomā.
Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli parlamentā darbojas 16 komisijas.
Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
Deputāts vienā un tajā pašā laikā var strādāt ne vairāk kā divās pastāvīgajās komisijās un trīs apakškomisijās.
Saeimas Preses dienests