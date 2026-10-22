Saeimā ceturtdien, 22.oktobrī, viesojās Ukrainas un Moldovas parlamentu darbinieki, kuri šeit piedalās apmācību programmā “Nacionālo parlamentu loma Eiropas Savienības integrācijas procesā”.
Lai nodotu mūsu zināšanas un pieredzi Eiropas Savienības (ES) integrācijā, ar Ukrainas un Moldovas parlamentu darbiniekiem tikās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
“Ukrainas un Moldovas integrācija ir Latvijas nacionālajās interesēs. Parlamenta uzdevums ir ne tikai pieņemt Eiropas Savienības prasībām atbilstošus likumus, bet arī sekot līdzi to īstenošanai un nodrošināt, lai reformas stiprinātu tiesiskumu un demokrātiskās institūcijas. Šajā procesā Latvijas pieredze var būt noderīga gan Ukrainai, gan Moldovai,” uzsvēra Daiga Mieriņa, uzrunājot programmas dalībniekus.
Saeimas priekšsēdētāja ar programmas dalībniekiem dalījās Latvijas pieredzē un uzsvēra, ka gan Moldova, gan Ukraina var rēķināties ar Latvijas atbalstu eirointegrācijas ceļā.
Mācības organizē Saeima sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu. Programmas mērķis ir uzlabot dalībnieku zināšanas par Eiropas Savienības tiesību aktiem, Eiropas integrācijas procesu un iestāšanās sarunām, kā arī veicināt praktiskās pieredzes apmaiņu. Šī iniciatīva ir daļa no kopējā Latvijas sniegtā atbalsta abām valstīm, tostarp palīdzot virzīt to reformu darba kārtību.
Saeimas Preses dienests