Z.Kalniņa-Lukaševica: Latvija ir gatava sniegt atbalstu Moldovai un Ukrainai to ES integrācijas ceļā

Ceturtdien, 22.oktobrī, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica tikās ar Moldovas un Ukrainas parlamentu darbiniekiem, kuri Saeimā piedalās apmācību programmā “Nacionālo parlamentu loma Eiropas Savienības integrācijas procesā”. Tikšanās laikā Z.Kalniņa-Lukaševica uzsvēra Latvijas atbalstu Moldovas un Ukrainas integrācijai Eiropas Savienībā un gatavību dalīties pieredzē par nepieciešamo reformu īstenošanu.
“Līdz ar katru soli tuvāk dalībai Eiropas Savienībā būs jāīsteno arvien vairāk reformu. Tas var būt nogurdinoši un prasa neatlaidību, kā arī spēju pieņemt sarežģītus lēmumus. Latvija ir mērojusi šo ceļu, un tagad ir gatava dalīties savā pieredzē,” sacīja Z.Kalniņa-Lukaševica.
No 19. līdz 23.oktobrim Saeimā norit Moldovas un Ukrainas parlamenta darbinieku apmācības, ko īsteno Saeima sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu. Programmas mērķis ir uzlabot dalībnieku zināšanas par Eiropas Savienības tiesību aktiem, Eiropas integrācijas procesu un iestāšanās sarunām, kā arī veicināt praktiskās pieredzes apmaiņu. Šī iniciatīva ir daļa no kopējā Latvijas sniegtā atbalsta abām valstīm, tostarp palīdzot virzīt to reformu darba kārtību.
Apmācību programmā iekļauti četri akadēmiskie kursi: “ES tiesību aktu izstrāde: iespējas un procedūras ietekmei uz procesu”, “Eiropas Savienības tiesības”, “Eiropas Savienības integrācija” un “ES iestāšanās sarunu metodes”.
Latvija konsekventi atbalsta Moldovas un Ukrainas virzību uz dalību Eiropas Savienībā. Reformu īstenošanā būtiska nozīme ir zināšanu un praktiskās pieredzes apmaiņai, kā arī ciešai starpparlamentu sadarbībai.
Saeimas Preses dienests