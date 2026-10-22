Vai esam gatavi aizstāvēt Latviju – Saeimā diskutēs par sabiedrības gribu aizstāvēt valsti militāru draudu gadījumā

Par iemesliem, kas ietekmē sabiedrības gatavību aizstāvēt valsti, un iespējām stiprināt noturību, eksperti diskutēs piektdien, 23.oktobrī, Saeimā Analītiskā dienesta izpētes “Iedzīvotāju griba aizstāvēt valsti militāru draudu gadījumā Baltijas valstīs un Somijā” rezultātu prezentācijā un paneļdiskusijā.
“Izpēte atklāj satraucošu ainu par Latvijas iedzīvotāju gatavību aizstāvēt savu valsti. Un tas ir brīdinājums par mūsu valsts ievainojamību. Tādēļ mums ir jārunā ne tikai par valsts militāro spēju stiprināšanu, bet arī par sabiedrības pārliecību un gatavību aizsargāt savu valsti. Mums jāanalizē motivācijas iemesli un jārīkojas, lai mēs visi kopā vajadzības gadījumā būtu gatavi sargāt Latvijas brīvību un neatkarību tāpat, kā to savulaik darījuši mūsu senči,” norāda Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica.
Saeimas Analītiskā dienesta veiktā izpēte liecina – tikai 37 procenti Latvijas iedzīvotāju pauduši gatavību aizstāvēt savu valsti militāru draudu gadījumā. Mainīgā drošības situācija reģionā, tostarp Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā, apliecina, ka valsts drošība ir atkarīga ne tikai no militārajām spējām, bet arī no sabiedrības noturības un gatavības iesaistīties valsts aizsardzībā.
Pasākumu ar ievadvārdiem atklās Z.Kalniņa-Lukaševica un Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis. Savukārt pēc tam Saeimas Analītiskā dienesta pētniece Inta Krūmiņa iepazīstinās ar izpētes rezultātiem par iedzīvotāju gribu aizstāvēt valsti militāru draudu gadījumā Baltijas valstīs un Somijā.
Savukārt otrajā daļā eksperti diskutēs par to, kas nosaka cilvēku gatavību aizstāvēt Latviju un kā to iespējams stiprināt. Diskusijas dalībnieki pievērsīsies tam, cik lielā mērā aptaujās paustā gatavība atspoguļo reālu rīcību krīzes situācijā un vai iedzīvotāji ir pietiekami informēti un sagatavoti rīcībai ārkārtas apstākļos. Tāpat diskusijas dalībnieki spriedīs par to, kā veicināt sabiedrības iesaisti valsts aizsardzībā.
Ekspertu paneļdiskusiju vadīs Z.Kalniņa-Lukaševica, un tajā piedalīsies Latvijas Universitātes rektors Gundars Bērziņš, pulkvedis, Zemessardzes štāba priekšnieks Mareks Ozoliņš, militārais apskatnieks Mārtiņš Vērdiņš, žurnāliste Kristīne Garklāva un Saeimas Analītiskā dienesta pētniece Inta Krūmiņa.
Prezentācija piektdien, 23.oktobrī, notiks parlamenta Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11, un tā sāksies pulksten 14.00. Ikviens interesents tās norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos.
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