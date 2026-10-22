Saeima stiprina bērnu tiesību aizsardzību un pilnveido bāriņtiesu darbu

Lai uzlabotu bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, Saeima ceturtdien, 22.oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Bāriņtiesu likumā.
Grozījumi precizē bāriņtiesu kompetenci bērnu un aizgādnībā esošo personu interešu un tiesību aizsardzībā, kā arī pilnveido prasības bāriņtiesu darbinieku pieņemšanai darbā un ar amata ieņemšanu saistītos ierobežojumus. Tāpat tiek ieviesta vienota bāriņtiesas amatpersonu darba izpildes novērtēšanas kārtība.
Līdz šim bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa amatu varēja ieņemt persona, kas sasniegusi 30 gadu vecumu. Kā grozījumu anotācijā atzīmē tās autori no Labklājības ministrijas, bāriņtiesas ilgstoši saskaras ar cilvēkresursu trūkumu. Darbinieki ir pārslogoti, un pastāv profesionālās izdegšanas risks, kas var ietekmēt bāriņtiesu darba kvalitāti. Turklāt daudzi izsludinātie amatu konkursi beidzas bez rezultāta. Grozījumi atceļ pašreizējo vecuma ierobežojumu.
Vienlaikus precizētas izglītības un darba pieredzes prasības, paplašinot atbilstošas profesionālās pieredzes tvērumu, tostarp bērnu tiesību aizsardzības jomā, tādējādi uzlabojot bāriņtiesas uzdevumu izpildi un pieņemto lēmumu kvalitāti.
Likumā nostiprināta prasība, ka bāriņtiesu amatpersonām un darbiniekiem jābūt Latvijas pilsoņiem.Šajos amatos ir nepieciešams augsts profesionalitātes un ētikas standarts, kā arī nepārprotama un nesatricināma juridiskā saikne ar valsti, pausts pieņemto grozījumu anotācijā.
Lai stiprinātu bāriņtiesu darba kvalitāti un profesionalitāti, grozījumi ievieš vienotu bāriņtiesu amatpersonu profesionālās sagatavošanas un novērtēšanas kārtību. Pēc noteiktas mācību programmas apguves bāriņtiesu amatpersonām no 2028.gada 1.janvāra būs jākārto eksāmens, lai novērtētu viņu zināšanas, prasmes un kompetences bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzībā. Eksaminācijas komisijas darbību organizēs Bērnu aizsardzības centrs. Komisijas sastāvā būs Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Bērnu aizsardzības centra, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas un citu profesionālo organizāciju pārstāvji.
Tāpat stingrāki ierobežojumi skar bāriņtiesu amatpersonas, īpaši attiecībā uz vardarbības un bērnu tiesību pārkāpumu gadījumiem. Grozījumi paplašina bāriņtiesu tiesības pieprasīt personas datus, tostarp ziņas par sodāmību, kā arī precizē audžuģimeņu uzraudzības regulējumu.
Grozījumi paplašina bāriņtiesas pilnvaras bērnu interešu aizsardzībai. Bāriņtiesa turpmāk varēs veikt pārrunas ar bērnu bez likumiskā pārstāvja piekrišanas un citu personu klātbūtnes, lemt par sociālās rehabilitācijas nodrošināšanu bērnam, kurš cietis no vardarbības, kā arī Pacienta tiesību likumā noteiktajos gadījumos dot piekrišanu bērna ārstniecībai.
Saeimas Preses dienests