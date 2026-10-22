Izņēmuma gadījumos slimnīcas un aptiekas varēs pašas iegādāties zāles no ārvalstu ražotājiem

Saeima ceturtdien, 22.oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma izmaiņas Farmācijas likumā, kas izņēmuma gadījumos ļaus slimnīcām un aptiekām iegādāties zāles no ražotājiem un izplatītājiem citās Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs. To varēs darīt, ja attiecīgās zāles Latvijā nebūs pieejamas nepieciešamajā apjomā vai termiņā.
Iepriekš likums neparedzēja vispārēja tipa aptiekām un stacionāro ārstniecības iestāžu slēgta tipa aptiekām tiesības pašām iegādāties zāles citās ES vai EEZ valstīs. Slimnīcām zāles bija jāiegādājas no Latvijas zāļu lieltirgotavām.
Grozījumi dod iespēju nepieciešamības gadījumā ievest nereģistrētas zāles, saņemot attiecīgu atļauju, kā arī precizēt tiešo zāļu piegāžu regulējumu no citām ES valstīm.
Tāpat grozījumi stiprina sadarbību starp ārstniecības iestādēm un aptiekām situācijās, kad zāles nav pieejamas, un mazina administratīvos šķēršļus to piegādēm no citām ES valstīm.
Grozījumu mērķis ir nodrošināt pacientiem savlaicīgu piekļuvi nepieciešamajām zālēm, īpaši situācijās, kad Latvijā rodas piegādes traucējumi vai zāļu deficīts. Tas stiprinās veselības aprūpes sistēmas noturību un palīdzēs nodrošināt ārstēšanas nepārtrauktību, norādījuši likumprojekta autori Veselības ministrijā.
Kārtību un nosacījumus zāļu iegādei no citām ES un EEZ valstīm līdz 2027.gada 30.jūnijam noteiks Ministru kabinets.
Farmaceiti noteiktos gadījumos varēs izsniegt pacientam recepšu zāles bez receptes, lai novērstu veselības apdraudējumu un nodrošinātu ārstēšanas nepārtrauktību. Šādu iespēju varēs izmantot, ja pacientam neatliekami nebūs pieejama ārstniecības persona un nebūs iespējams saņemt recepti, tostarp veselības aprūpes informācijas sistēmas darbības traucējumu dēļ. Farmaceits varēs izsniegt tikai normatīvajos aktos atļauto minimālo zāļu daudzumu. Kārtību un kritērijus, kā to varēs darīt, līdz 2027.gada 30.jūnijam izstrādās Ministru kabinets.
Saeimas Preses dienests