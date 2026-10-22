Zemes īpašnieki varēs saņemt atlīdzinājumu, ja zemes lietošanas maksa nesedz nekustamā īpašuma nodokli

Ceturtdien, 22.oktobrī, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma jauno Zemes likumiskās lietošanas maksas kompensācijas likumu. Tas zemes īpašniekiem dod tiesības saņemt atlīdzinājumu no valsts gadījumos, kad par būvju īpašnieku izmantoto zemi saņemtā maksa nesedz nekustamā īpašuma nodokli.
Likums attiecas uz zemes likumiskās lietošanas attiecībām piespiedu dalītā īpašuma gadījumos, kad zeme un uz tās esošā būve pieder dažādiem īpašniekiem. Atlīdzinājumu varēs pieprasīt zemes īpašnieks, kura īpašuma tiesības uz zemi ir nostiprinātas zemesgrāmatā un kura zeme laikposmā no 2025.gada 1.janvāra līdz 2026.gada 31.decembrim atradusies būves īpašnieka likumiskajā lietošanā.
Tiesības uz atlīdzinājumu būs gadījumos, kad starpība starp zemes likumiskās lietošanas maksu un nekustamā īpašuma nodokli ir mazāka par 2,5 procentiem no zemes universālās kadastrālās vērtības.
Atlīdzinājuma apmēru aprēķinās atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai, ņemot vērā zemes universālo kadastrālo vērtību, likumiskajā lietošanā esošās zemes platību un nekustamā īpašuma nodokļa apmēru.
Lai saņemtu atlīdzinājumu, zemes īpašniekam no 2027.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam būs jāiesniedz pieprasījums Valsts zemes dienestā. Dienests to izskatīs un lēmumu pieņems sešu mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
Tiesības uz atlīdzinājumu nebūs tiešās un pastarpinātās pārvaldes institūcijām, kā arī valsts, pašvaldību un atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrībām.
Saeimas Preses dienests