Tautsaimniecības komisija atbalsta izmaiņas patērētāju tiesību stiprināšanai un preču remonta veicināšanai

Lai stiprinātu patērētāju tiesību aizsardzību un veicinātu aprites ekonomiku, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 21.oktobrī, trešajā lasījumā atbalstīja izmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (atveras jaunā cilnē). Tās paredz jaunas prasības preču remontēšanai un uzlabos iedzīvotāju iespējas atrast un salīdzināt remonta pakalpojumus.
Likumprojekts paredz ieviest vairākus risinājumus, lai mudinātu patērētājus bojātas preces remontēt, nevis izmest vai nomainīt pret jaunām. Tāpat tas nodrošinās, ka visās Eiropas Savienības dalībvalstīs patērētāji saņem vienādu un salīdzināmu informāciju par remonta iespējām.
Pašlaik Latvijā remonta pakalpojumu joma nav vienoti regulēta. Kopš 2023.gada darbojas digitāla tiešsaistes platforma, kurā apkopota informācija par patērētājiem pieejamiem aprites ekonomikas pakalpojumiem, tostarp atsevišķu remonta pakalpojumu sniedzēju brīvprātīgi sniegtā informācija. Patērētājiem nepieciešamā informācija par remonta iespējām, izmaksām un nosacījumiem bieži vien ir jāmeklē pašiem.
Jaunais regulējums paredz pilnveidot esošo platformu, izveidojot vienotu, Eiropas Savienības prasībām atbilstošu rīku. Tajā pārskatāmi būs pieejama informācija par remonta pakalpojumu sniedzējiem, to atrašanās vietu, cenām, pakalpojumu pieejamību un citiem nosacījumiem. Tas ļaus ātrāk atrast piemērotāko remontētāju un veicinās arī pārrobežu remonta pakalpojumu pieejamību.
Grozījumi paredz arī pienākumu informēt patērētājus par viņu tiesībām izvēlēties remontu un tā priekšrocībām.
Izmaiņas paredz arī papildu garantijas patērētājiem. Ja patērētājs izvēlēsies preci remontēt, nevis nomainīt, tās garantijas termiņu pagarinās par vienu gadu. Šo iespēju varēs izmantot vienu reizi. Remonts jāveic bez maksas, saprātīgā termiņā un neradot patērētajam būtiskas neērtības.
Tādējādi plānots veicināt remonta pakalpojumu izmantošanu, pagarināt preču dzīves ciklu un sekmēt ilgtspējīgu patēriņu.
Lai grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā stātos spēkā, tie trešajā – galīgajā – lasījumā vēl jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests