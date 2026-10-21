Ieviesīs nacionālo viesabonēšanu krīzes situācijās

Lai krīzes situācijās iedzīvotājiem nodrošinātu sakaru iespējas, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 21.oktobrī, galīgajā lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Elektronisko sakaru likumā (atveras jaunā cilnē). Tie paredz ieviest nacionālo viesabonēšanu.
Grozījumu mērķis ir nodrošināt sakaru pakalpojumu nepārtrauktību ārkārtas un krīzes situācijās. Ja kāda mobilo sakaru operatora tīkls ilgstoši nebūs pieejams, sakarus nodrošinās cits operators.
“Krīzes brīdī cilvēkiem jābūt iespējai sazināties ar tuviniekiem, izsaukt palīdzību un saņemt svarīgu informāciju. Tāpēc ir būtiski nodrošināt, lai sakari būtu pieejami arī tad, ja kāda operatora tīkls nedarbojas,” iepriekš uzsvēra komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.
Viesabonēšanu aktivizēs pēc krīzes vadības institūcijas lēmuma, iepriekš deputātiem skaidroja Satiksmes ministrijas pārstāvji. Mobilā iekārta automātiski pieslēgsies tīklam, kuram konkrētajā vietā būs pieejams pārklājums. Tas ļaus iedzīvotājiem turpināt izmantot balss sakaru un īsziņu pakalpojumus.
Likumprojekts paredz, ka mobilo sakaru operatoriem nacionālās viesabonēšanas iespējas būs jāievieš līdz nākamā gada 1.jūlijam.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie otrajā – galīgajā – lasījumā jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests