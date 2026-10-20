Plāno pilnveidot dalītā īpašuma zemes likumiskās lietošanas maksas regulējumu

Lai novērstu gadījumus, kad zemes likumiskās lietošanas maksa nenodrošina taisnīgu atlīdzību zemes īpašniekam un pilnveidotu dalītā īpašuma regulējumu, Saeimas Juridiskā komisija otrdien, 20.oktobrī, konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību”.
Likumprojekts paredz saglabāt minimālo zemes likumiskās lietošanas maksu četru procentu apmērā no lietošanā esošās zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 50 eiro gadā. Vienlaikus būves īpašniekam būs pienākums kompensēt zemes īpašniekam nekustamā īpašuma nodokli par lietošanā esošo zemi.
Likumprojekta autori – Tieslietu ministrija – informēja, ka pārejas periods paredzēts līdz 2031.gada 31.decembrim. Pēc šī termiņa likumā vairs nebūs noteikta minimālā lietošanas maksa. Tās apmēru puses varēs noteikt savstarpēji vienojoties, bet strīda gadījumā to noteiks tiesa. Tādējādi plānots pakāpeniski pāriet no valsts noteikta maksas regulējuma uz kārtību, kas balstīta pušu vienošanās principā.
Grozījumi arī precizē zemes lietošanas maksas samaksas kārtību, nekustamā īpašuma nodokļa kompensēšanas nosacījumus un citus ar zemes likumiskās lietošanas attiecībām saistītus jautājumus.
Likumprojekts izstrādāts, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu un pilnveidotu zemes likumiskās lietošanas maksas regulējumu.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimai jāatbalsta trīs lasījumos.