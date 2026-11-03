15. Saeimā deputāti nevarēs veidot parlamentārās sadarbības grupas ar Krieviju un Baltkrieviju

Otrdien, 3. novembrī, 15. Saeima ārkārtas sēdē lēma šajā sasaukumā neveidot deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Krievijas un Baltkrievijas parlamentiem, tādējādi apliecinot Latvijas nelokāmo atbalstu Ukrainai un solidaritāti ar tās tautu.
Pieņemtajā lēmumā Saeima uzsver, ka Krievijas Federācijas iebrukums Ukrainā ir rupjš Ukrainas suverenitātes un teritoriālās integritātes pārkāpums, kas ir pretrunā starptautiskajām tiesībām un Krievijas Federācijas starptautiskajām saistībām. Tāpat lēmumā norādīts, ka Baltkrievijas Republika ir pārkāpusi starptautiskās saistības attiecībā uz agresijas aizliegumu, ļaujot savu teritoriju izmantot agresijai pret Ukrainu.
Lēmumā uzsvērts, ka sadarbība ar Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas parlamentiem nav pieļaujama, jo liela daļa Krievijas Valsts domes un Baltkrievijas Nacionālās sapulces deputātu ir iekļauti Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto Valstu sankciju sarakstos par Krimas aneksijas, Ukrainas teritoriju okupācijas un aneksijas atbalstīšanu, kā arī par represiju, cilvēktiesību pārkāpumu un Baltkrievijas režīma līdzdalības Krievijas karā pret Ukrainu atbalstīšanu.
Saeima lēmusi, ka ar starptautiskajām tiesībām, normām un demokrātiskajām vērtībām nav savienojama deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Krievijas Federācijas parlamentu veidošana Saeimā, kamēr Krievijas Federācija nav izbeigusi starptautisko tiesību pārkāpumus attiecībā uz Ukrainu, izvedusi savus bruņotos spēkus no Ukrainas teritorijas, pilnībā atjaunojusi Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti un pilnībā atlīdzinājusi Ukrainai par jau izdarītajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem.
Tāpat Saeima noteikusi, ka ar starptautiskajām tiesībām, normām un demokrātiskajām vērtībām nav savienojama deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Baltkrievijas Republikas parlamentu veidošana Saeimā, kamēr Baltkrievijas Republika nav izbeigusi starptautisko tiesību pārkāpumus attiecībā uz Ukrainu un pilnībā atlīdzinājusi Ukrainai par jau izdarītajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem.
Saeimas Preses dienests