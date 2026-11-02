14. Saeima kopumā pieņēmusi 1078 likumus, būtiski stiprinājusi valsts drošību un aizsardzību

Aizvadītajos četros gados 14. Saeima stiprinājusi Latvijas valsts drošību un aizsardzības spējas, veicinājusi enerģētisko neatkarību, kā arī palielinājusi atbalstu ģimenēm ar bērniem un senioriem. 14. Saeima kopš sanākšanas 2022. gada 1. novembrī kopumā pieņēmusi 1078 likumus – 140 jaunus un 938 grozījumus likumos.
Saeima palielinājusi aizsardzības finansējumu līdz pieciem procentiem no iekšzemes kopprodukta, kā arī būtiski stiprinājusi ārējās robežas uzraudzību. 14. Saeima stingri atbalstījusi Ukrainu cīņā pret Krievijas agresiju.
Parlaments pieņēmis būtiskus lēmumus ģimeņu atbalstam – palielināts bērna piedzimšanas pabalsts līdz 600 eiro un bērna kopšanas pabalsts līdz 298 eiro mēnesī, paplašinātas iespējas saņemt ģimenes valsts pabalstu par studējošiem jauniešiem un saglabāts vecāku pabalsts strādājošajiem vecākiem. Tāpat stiprināts senioru finansiālais nodrošinājums – no 2025. gada pensionāriem palielināts neapliekamais minimums līdz 1000 eiro mēnesī.
Būtiskas pārmaiņas skārušas arī uzņēmējdarbības vidi, tostarp vienkāršots būvniecības process un mazināts administratīvais slogs publiskajos iepirkumos. Saeima strādājusi arī pie izglītības kvalitātes, veselības aprūpes pieejamības un attīstības, kā arī austrumu pierobežas drošības stiprināšanas. Saeima īpašu uzmanību pievērsa latviešu valodas stiprināšanai un aizsardzībai sabiedriskajā dzīvē.
Deputāti strādāja četrās parlamentārajās izmeklēšanas komisijās, vērtējot finanšu sektora stingrākas uzraudzības ietekmi uz Latvijas finanšu sistēmu, “Rail Baltica” projekta īstenošanas problēmas un pieļautās kļūdas, augsto apkures cenu iemeslus Rīgā un imigrācijas problēmas valstī.
Šo četru gadu laikā kopumā notikušas 215 Saeimas sēdes, savukārt komisijas sanākušas kopumā uz 3574 sēdēm. 14. Saeimas laikā garākā nepārtrauktā parlamenta sēde ilga 23 stundas un 56 minūtes – 2023. gada 8. un 9. martā, kad deputāti galīgajā lasījumā izskatīja valsts budžetu.
14. Saeimas pilnvaru laikā izskatīšanai parlamenta komisijās tika nodoti 1268 likumprojekti, no tiem 810 bija iesniedzis Ministru kabinets, 221 – Saeimas deputāti, bet 219 – Saeimas komisijas. 14. Saeimā 18 likumdošanas iniciatīvas bija iesniedzis Valsts prezidents.
Strādājot ar iesniegtajiem likumprojektiem – skatot tos otrajā un trešajā lasījumā –, kopumā vērtēti 13 675 priekšlikumi.
14. Saeimas sēdēs visbiežāk debatējuši deputāti Artūrs Butāns – 403 reizes, Viktorija Pleškāne – 360, Edmunds Zivtiņš – 291, Ainārs Šlesers – 271, Linda Liepiņa – 268, Aleksandrs Kiršteins – 265, Andris Kulbergs – 213, Jānis Vitenbergs – 211, Ramona Petraviča – 210 un Edgars Tavars – 209.
Saskaņā ar Satversmi jaunievēlētā Saeima uz pirmo sēdi sanāks otrdien, 3. novembrī. Šajā dienā beigsies
14. Saeimas pilnvaras.
Saeimas Preses dienests