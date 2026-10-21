Saeima lems par nacionālās viesabonēšanas ieviešanu krīzes situācijās

(21.10.2026.)

Saeima ceturtdien, 22.oktobrī, galīgajā lasījumā lems par steidzamiem atzītiem grozījumiem Elektronisko sakaru likumā, kas paredz ieviest nacionālo viesabonēšanu, nodrošinot iedzīvotājiem krīzes situācijās sakaru iespējas.

Lai valsts naftas produktu drošības rezerves varētu veidot elastīgāk un ekonomiski izdevīgāk, galīgajā lasījumā skatīs par steidzamiem atzītos grozījumus Enerģētikas likumā. Tāpat Saeimai galīgajā lasījumā jāskata steidzamie grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kas paredz saglabāt Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas vēsturiskos nosaukumus. Savukārt, lai pilnveidotu parlamenta darba organizāciju un procedūras, galīgajā lasījumā skatīs par steidzamiem atzītos grozījumus Saeimas kārtības rullī.

Trešajā – galīgajā – lasījumā deputāti skatīs grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz, ka radio un televīzijā nedrīkstēs atskaņot skaņdarbus, kuru autori vai izpildītāji ir sankcionētas personas. Galīgajā lasījumā parlaments skatīs arī jauno Zemes likumiskās lietošanas maksas kompensācijas likuma projektu, kas zemes īpašniekiem paredz atlīdzinājumu, ja zemes lietošanas maksa nesedz nekustamā īpašuma nodokli.

Lai nodrošinātu iespēju slimnīcām un aptiekām izņēmuma gadījumos iegādāties zāles no ražotājiem un izplatītājiem citās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, deputāti galīgajā lasījumā skatīs grozījumus Farmācijas likumā. Bet, lai uzlabotu bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, parlamentam jāskata grozījumi Bāriņtiesu likumā.

Pirmajā lasījumā parlaments lems par grozījumiem Augstskolu likumā, kas pilnveido nosacījumus trešo valstu pilsoņu uzņemšanai Latvijas augstskolās un ārvalstu studentu dalības studijās uzraudzībai. Lai stiprinātu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, Saeima konceptuāli skatīs par steidzamiem atzītos grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Saeimai pirmajā lasījumā jāskata arī izmaiņas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā un grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā.

Deputātiem būs jālemj, vai izskatīšanai komisijā nodot grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas precizē personu ar invaliditāti piekļūstamības regulējumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu saturam.

Saeimas 22.oktobra sēdes darba kārtībā ir iekļauti 25 jautājumi.

Prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā ir iesniegtas arī vairākas izmaiņas, tostarp grozījumi Ostu likumā, kas paredz novērst neskaidrības ostu pārvaldībā un radīt ostām paredzamu tiesisko ietvaru ilgtermiņa ieguldījumiem. Likumprojektu sēdes darba kārtībā lūgusi iekļaut Tautsaimniecības komisija.

Ikviens interesents aicināts sekot līdzi Saeimas sēdēm tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 21.oktobrī
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde (turpinājums)
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Hamburgas parlamenta priekšsēdētāju Carola Veit
16:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Hamburgas parlamenta priekšsēdētāju Carola Veit