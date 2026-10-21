Saeima lems par nacionālās viesabonēšanas ieviešanu krīzes situācijās

Saeima ceturtdien, 22.oktobrī, galīgajā lasījumā lems par steidzamiem atzītiem grozījumiem Elektronisko sakaru likumā, kas paredz ieviest nacionālo viesabonēšanu, nodrošinot iedzīvotājiem krīzes situācijās sakaru iespējas.
Lai valsts naftas produktu drošības rezerves varētu veidot elastīgāk un ekonomiski izdevīgāk, galīgajā lasījumā skatīs par steidzamiem atzītos grozījumus Enerģētikas likumā. Tāpat Saeimai galīgajā lasījumā jāskata steidzamie grozījumi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, kas paredz saglabāt Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas vēsturiskos nosaukumus. Savukārt, lai pilnveidotu parlamenta darba organizāciju un procedūras, galīgajā lasījumā skatīs par steidzamiem atzītos grozījumus Saeimas kārtības rullī.
Trešajā – galīgajā – lasījumā deputāti skatīs grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas paredz, ka radio un televīzijā nedrīkstēs atskaņot skaņdarbus, kuru autori vai izpildītāji ir sankcionētas personas. Galīgajā lasījumā parlaments skatīs arī jauno Zemes likumiskās lietošanas maksas kompensācijas likuma projektu, kas zemes īpašniekiem paredz atlīdzinājumu, ja zemes lietošanas maksa nesedz nekustamā īpašuma nodokli.
Lai nodrošinātu iespēju slimnīcām un aptiekām izņēmuma gadījumos iegādāties zāles no ražotājiem un izplatītājiem citās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, deputāti galīgajā lasījumā skatīs grozījumus Farmācijas likumā. Bet, lai uzlabotu bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, parlamentam jāskata grozījumi Bāriņtiesu likumā.
Pirmajā lasījumā parlaments lems par grozījumiem Augstskolu likumā, kas pilnveido nosacījumus trešo valstu pilsoņu uzņemšanai Latvijas augstskolās un ārvalstu studentu dalības studijās uzraudzībai. Lai stiprinātu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, Saeima konceptuāli skatīs par steidzamiem atzītos grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Saeimai pirmajā lasījumā jāskata arī izmaiņas Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā un grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumā.
Deputātiem būs jālemj, vai izskatīšanai komisijā nodot grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas precizē personu ar invaliditāti piekļūstamības regulējumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu saturam.
Saeimas 22.oktobra sēdes darba kārtībā ir iekļauti 25 jautājumi.
Prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā ir iesniegtas arī vairākas izmaiņas, tostarp grozījumi Ostu likumā, kas paredz novērst neskaidrības ostu pārvaldībā un radīt ostām paredzamu tiesisko ietvaru ilgtermiņa ieguldījumiem. Likumprojektu sēdes darba kārtībā lūgusi iekļaut Tautsaimniecības komisija.
Ikviens interesents aicināts sekot līdzi Saeimas sēdēm tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.
Saeimas Preses dienests