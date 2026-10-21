Valsts naftas produktu drošības rezerves veidos elastīgāk

Lai valsts naftas produktu drošības rezerves varētu veidot elastīgāk un ekonomiski izdevīgāk, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 21.oktobrī, otrajā – galīgajā – lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus grozījumus Enerģētikas likumā.
Naftas produktu drošības rezerves ir būtiskas valsts enerģētiskajai neatkarībai. Tās paredzētas gadījumiem, kad rodas nopietni piegādes traucējumi vai enerģētikas krīze, nodrošinot valstij iespēju turpināt apgādāt iedzīvotājus un tautsaimniecību ar nepieciešamajiem resursiem, iepriekš pauda Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.
Pašlaik spēkā esošais regulējums paredz, ka SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" līdz 2028.gada beigām katru gadu valsts īpašumā iegādājas noteiktu daļu rezervju. Taču šāda prasība nav ekonomiski izdevīga mainīgos ģeopolitiskos apstākļos un ne vienmēr ļauj ņemt vērā situāciju naftas tirgū.
Grozījumi paredz atteikties no obligāti noteiktiem ikgadējiem iegādes apjomiem, vienlaikus saglabājot mērķi līdz 2028.gada beigām valsts īpašumā nodrošināt 100 procentus nepieciešamo drošības rezervju.
Izmaiņas ļaus lēmumus par rezervju iegādi pieņemt elastīgāk, izvēloties ekonomiski izdevīgāko brīdi. Tas ir īpaši svarīgi situācijās, kad naftas produktu cenas strauji pieaug vai mainās patēriņš, jo šādos apstākļos fiksētas iegādes prasības var radīt ievērojamu slogu valsts budžetam, teikts likumprojekta anotācijā.
Ilgtermiņā izmaiņas samazinās arī ar drošības rezervju veidošanu saistītās izmaksas, minēts likumprojekta anotācijā.
Tāpat komisija atbalstīja priekšlikumu, kas paredz noteiktiem kritērijiem atbilstošās degvielas uzpildes stacijās nodrošināt degvielas izsniegšanu arī elektroapgādes vai elektronisko sakaru pakalpojumu traucējumu gadījumā. Lai nodrošinātu stacijas darbību nepārtrauktību un degvielas pieejamību šādās situācijās, komersantiem būs jāievieš nepieciešamie pasākumi, tostarp jānodrošina alternatīvi elektroapgādes un elektronisko sakaru risinājumi.
Ministru kabinets noteiks kritērijus, pēc kuriem identificēs stacijas, uz kurām attieksies jaunās prasības, kā arī paredzēs nepieciešamos pasākumus, minimālās prasības un to izpildes kārtību. Attiecīgie Ministru kabineta noteikumi būs jāizdod līdz 2027.gada 28.februārim, bet komersantiem jaunās prasības būs jāizpilda līdz 2028.gada 30.jūnijam.
Lai likumprojekts stātos spēkā, tas galīgajā lasījumā jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests