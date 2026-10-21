Paplašinās saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas iespējas

(21.10.2026.)

Turpmāk saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu varēs noformēt vienkāršāk un ātrāk. To paredz trešdien, 21.oktobrī, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas trešajā – galīgajā – lasījumā atbalstītās izmaiņas Ceļu satiksmes likumā.

Izmaiņas paplašina saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas iespējas un Valsts policijai ļauj plašāk izvērtēt negadījuma apstākļus attālināti, lietderīgāk izmantojot policijas resursus. Ja negadījums neradīs būtisku apdraudējumu satiksmei un cilvēku drošībai, vadītāji pēc policijas norādījumu saņemšanas varēs aizpildīt saskaņoto paziņojumu, negaidot policijas ekipāžu.

Turpmāk saskaņoto paziņojumu varēs aizpildīt arī tad, ja negadījumā iesaistīti vairāk nekā divi transportlīdzekļi, ja vien Valsts policija nebūs devusi citus norādījumus. Savukārt atsevišķos gadījumos, piemēram, ja būs bojāta trešās personas manta, ceļa infrastruktūra vai stāvošs transportlīdzeklis, kura vadītājs nav klāt, pēc saziņas ar policiju un tās norādījumu saņemšanas autovadītājs varēs vienpersoniski noformēt negadījumu. Tas ļaus ātrāk sakārtot formalitātes.

Vienlaikus izmaiņas precizē situācijas, kad par ceļa satiksmes negadījumu jāziņo Valsts policijai. Tas jādara ne tikai gadījumos, kad cietuši cilvēki, bojāta trešās personas manta, negadījumā iesaistīti vairāk nekā divi transportlīdzekļi vai vadītāji nevar vienoties par negadījuma apstākļiem, bet arī tad, ja cietis savvaļas dzīvnieks, ir bojāta ceļa infrastruktūra vai ir aizdomas, ka kāds no negadījumā iesaistītajiem transportlīdzekļa vadītājiem ir alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Tāpat policija jāinformē, ja iesaistītajam transportlīdzeklim nodarīti bojājumi, kas liedz tam piedalīties ceļu satiksmē vai bojāts transportlīdzeklis, kura vadītājs negadījuma vietā neatrodas.

Izmaiņas precizē arī, ka personas ar TR2 vai C1E, D1E, C, CE, D un DE kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām var vadīt lauksaimniecības mašīntraktoru savienojumā ar piekabi, maināmo velkamo iekārtu vai agregātu. Tāpat plānots, ka turpmāk atļauju piedalīties ceļu satiksmē apliecinās arī traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā elektroniski noformēta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai varētu nokļūtu tehniskās apskates veikšanas vietā.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie trešajā – galīgajā – lasījumā vēl jāpieņem Saeimai.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 21.oktobrī
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde (turpinājums)
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Hamburgas parlamenta priekšsēdētāju Carola Veit
16:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Hamburgas parlamenta priekšsēdētāju Carola Veit