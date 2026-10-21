Paplašinās saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas iespējas

Turpmāk saskaņoto paziņojumu par ceļu satiksmes negadījumu varēs noformēt vienkāršāk un ātrāk. To paredz trešdien, 21.oktobrī, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas trešajā – galīgajā – lasījumā atbalstītās izmaiņas Ceļu satiksmes likumā.
Izmaiņas paplašina saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas iespējas un Valsts policijai ļauj plašāk izvērtēt negadījuma apstākļus attālināti, lietderīgāk izmantojot policijas resursus. Ja negadījums neradīs būtisku apdraudējumu satiksmei un cilvēku drošībai, vadītāji pēc policijas norādījumu saņemšanas varēs aizpildīt saskaņoto paziņojumu, negaidot policijas ekipāžu.
Turpmāk saskaņoto paziņojumu varēs aizpildīt arī tad, ja negadījumā iesaistīti vairāk nekā divi transportlīdzekļi, ja vien Valsts policija nebūs devusi citus norādījumus. Savukārt atsevišķos gadījumos, piemēram, ja būs bojāta trešās personas manta, ceļa infrastruktūra vai stāvošs transportlīdzeklis, kura vadītājs nav klāt, pēc saziņas ar policiju un tās norādījumu saņemšanas autovadītājs varēs vienpersoniski noformēt negadījumu. Tas ļaus ātrāk sakārtot formalitātes.
Vienlaikus izmaiņas precizē situācijas, kad par ceļa satiksmes negadījumu jāziņo Valsts policijai. Tas jādara ne tikai gadījumos, kad cietuši cilvēki, bojāta trešās personas manta, negadījumā iesaistīti vairāk nekā divi transportlīdzekļi vai vadītāji nevar vienoties par negadījuma apstākļiem, bet arī tad, ja cietis savvaļas dzīvnieks, ir bojāta ceļa infrastruktūra vai ir aizdomas, ka kāds no negadījumā iesaistītajiem transportlīdzekļa vadītājiem ir alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Tāpat policija jāinformē, ja iesaistītajam transportlīdzeklim nodarīti bojājumi, kas liedz tam piedalīties ceļu satiksmē vai bojāts transportlīdzeklis, kura vadītājs negadījuma vietā neatrodas.
Izmaiņas precizē arī, ka personas ar TR2 vai C1E, D1E, C, CE, D un DE kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām var vadīt lauksaimniecības mašīntraktoru savienojumā ar piekabi, maināmo velkamo iekārtu vai agregātu. Tāpat plānots, ka turpmāk atļauju piedalīties ceļu satiksmē apliecinās arī traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvajā sistēmā elektroniski noformēta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai varētu nokļūtu tehniskās apskates veikšanas vietā.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie trešajā – galīgajā – lasījumā vēl jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests