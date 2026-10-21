Tautsaimniecības komisija atbalsta izmaiņas patērētāju tiesību stiprināšanai un preču remonta veicināšanai

(21.10.2026.)

Lai stiprinātu patērētāju tiesību aizsardzību un veicinātu aprites ekonomiku, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 21.oktobrī, trešajā lasījumā atbalstīja izmaiņas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. Tās paredz jaunas prasības preču remontēšanai un uzlabos iedzīvotāju iespējas atrast un salīdzināt remonta pakalpojumus.

Likumprojekts paredz ieviest vairākus risinājumus, lai mudinātu patērētājus bojātas preces remontēt, nevis izmest vai nomainīt pret jaunām. Tāpat tas nodrošinās, ka visās Eiropas Savienības dalībvalstīs patērētāji saņem vienādu un salīdzināmu informāciju par remonta iespējām.

Pašlaik Latvijā remonta pakalpojumu joma nav vienoti regulēta. Kopš 2023.gada darbojas digitāla tiešsaistes platforma, kurā apkopota informācija par patērētājiem pieejamiem aprites ekonomikas pakalpojumiem, tostarp atsevišķu remonta pakalpojumu sniedzēju brīvprātīgi sniegtā informācija. Patērētājiem nepieciešamā informācija par remonta iespējām, izmaksām un nosacījumiem bieži vien ir jāmeklē pašiem.

Jaunais regulējums paredz pilnveidot esošo platformu, izveidojot vienotu, Eiropas Savienības prasībām atbilstošu rīku. Tajā pārskatāmi būs pieejama informācija par remonta pakalpojumu sniedzējiem, to atrašanās vietu, cenām, pakalpojumu pieejamību un citiem nosacījumiem. Tas ļaus ātrāk atrast piemērotāko remontētāju un veicinās arī pārrobežu remonta pakalpojumu pieejamību.

Grozījumi paredz arī pienākumu informēt patērētājus par viņu tiesībām izvēlēties remontu un tā priekšrocībām.

Izmaiņas paredz arī papildu garantijas patērētājiem. Ja patērētājs izvēlēsies preci remontēt, nevis nomainīt, tās garantijas termiņu pagarinās par vienu gadu. Šo iespēju varēs izmantot vienu reizi. Remonts jāveic bez maksas, saprātīgā termiņā un neradot patērētajam būtiskas neērtības.

Tādējādi plānots veicināt remonta pakalpojumu izmantošanu, pagarināt preču dzīves ciklu un sekmēt ilgtspējīgu patēriņu.

Lai grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā stātos spēkā, tie trešajā – galīgajā – lasījumā vēl jāpieņem Saeimai.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 21.oktobrī
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde (turpinājums)
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Hamburgas parlamenta priekšsēdētāju Carola Veit
16:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Hamburgas parlamenta priekšsēdētāju Carola Veit