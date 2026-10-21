Ieviesīs nacionālo viesabonēšanu krīzes situācijās

(21.10.2026.)

Lai krīzes situācijās iedzīvotājiem nodrošinātu sakaru iespējas, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien, 21.oktobrī, galīgajā lasījumā atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Elektronisko sakaru likumā. Tie paredz ieviest nacionālo viesabonēšanu.

Grozījumu mērķis ir nodrošināt sakaru pakalpojumu nepārtrauktību ārkārtas un krīzes situācijās. Ja kāda mobilo sakaru operatora tīkls ilgstoši nebūs pieejams, sakarus nodrošinās cits operators.

“Krīzes brīdī cilvēkiem jābūt iespējai sazināties ar tuviniekiem, izsaukt palīdzību un saņemt svarīgu informāciju. Tāpēc ir būtiski nodrošināt, lai sakari būtu pieejami arī tad, ja kāda operatora tīkls nedarbojas,” iepriekš uzsvēra komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.

Viesabonēšanu aktivizēs pēc krīzes vadības institūcijas lēmuma, iepriekš deputātiem skaidroja Satiksmes ministrijas pārstāvji. Mobilā iekārta automātiski pieslēgsies tīklam, kuram konkrētajā vietā būs pieejams pārklājums. Tas ļaus iedzīvotājiem turpināt izmantot balss sakaru un īsziņu pakalpojumus.

Likumprojekts paredz, ka mobilo sakaru operatoriem nacionālās viesabonēšanas iespējas būs jāievieš līdz nākamā gada 1.jūlijam.

Lai grozījumi stātos spēkā, tie otrajā – galīgajā – lasījumā jāatbalsta Saeimai.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 21.oktobrī
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde (turpinājums)
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Hamburgas parlamenta priekšsēdētāju Carola Veit
16:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Hamburgas parlamenta priekšsēdētāju Carola Veit