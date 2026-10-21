Cilvēktiesību komisija galīgajā lasījumā atbalsta Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas nosaukumu saglabāšanu un nostiprināšanu likumā

Lai saglabātu Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas vēsturiskos nosaukumus, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti trešdien, 21.oktobrī, noslēdza darbu pie grozījumiem Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Likuma grozījumus iesnieguši Saeimas deputāti.
Likumprojekts paredz, ka valsts aizsargā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu vēsturisko identitāti un atpazīstamību.
Likuma grozījumi noteic, ka Latvijas Sabiedriskais medijs savā redakcionālajā darbībā, tai skaitā programmu veidošanā, lineāro un nelineāro pakalpojumu sniegšanā analogajā un digitālajā vidē, kā arī publiskajā komunikācijā saglabā un izmanto arī agrāko sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu vēsturiskos nosaukumus “Latvijas Radio” un “Latvijas Televīzija”. Tas attiecas arī uz nosaukumu saīsinājumiem, logotipiem (arī stilizētā veidā) un preču zīmēm. Tāpat grozījumi paredz, ka no šā noteikuma var atkāpties, veidojot jaunas programmas vai pakalpojumus.
Latvijas Radio raida kopš 1925.gada 1.novembra, bet Latvijas Televīzija – kopš 1954.gada 6.novembra. Deputāti uzsver, ka abu sabiedrisko mediju nosaukumi, simbolika, reputācija, redakcionālais mantojums, profesionālās tradīcijas un sabiedriskā atpazīstamība ilgstošā laikā ir kļuvušas par nozīmīgu Latvijas demokrātiskās informācijas telpas, kultūrtelpas un sabiedrības uzticēšanās elementu.
Saeima 2024.gada 18.janvārī pieņēma izmaiņas likumā, paredzot, ka no 2025.gada 1.janvāra Latvijā ir viens sabiedriskais medijs, apvienojot Latvijas Radio un Latvijas Televīziju.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl galīgajā lasījumā jāpieņem Saeimai. Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.
Saeimas Preses dienests