Cilvēktiesību komisija galīgajā lasījumā atbalsta Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas nosaukumu saglabāšanu un nostiprināšanu likumā

(21.10.2026.)

Lai saglabātu Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas vēsturiskos nosaukumus, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti trešdien, 21.oktobrī, noslēdza darbu pie grozījumiem Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā. Likuma grozījumus iesnieguši Saeimas deputāti. 

Likumprojekts paredz, ka valsts aizsargā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu vēsturisko identitāti un atpazīstamību.

Likuma grozījumi noteic, ka Latvijas Sabiedriskais medijs savā redakcionālajā darbībā, tai skaitā programmu veidošanā, lineāro un nelineāro pakalpojumu sniegšanā analogajā un digitālajā vidē, kā arī publiskajā komunikācijā saglabā un izmanto arī agrāko sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu vēsturiskos nosaukumus “Latvijas Radio” un “Latvijas Televīzija”. Tas attiecas arī uz nosaukumu saīsinājumiem, logotipiem (arī stilizētā veidā) un preču zīmēm. Tāpat grozījumi paredz, ka no šā noteikuma var atkāpties, veidojot jaunas programmas vai pakalpojumus.

Latvijas Radio raida kopš 1925.gada 1.novembra, bet Latvijas Televīzija – kopš 1954.gada 6.novembra. Deputāti uzsver, ka abu sabiedrisko mediju nosaukumi, simbolika, reputācija, redakcionālais mantojums, profesionālās tradīcijas un sabiedriskā atpazīstamība ilgstošā laikā ir kļuvušas par nozīmīgu Latvijas demokrātiskās informācijas telpas, kultūrtelpas un sabiedrības uzticēšanās elementu.

Saeima 2024.gada 18.janvārī pieņēma izmaiņas likumā, paredzot, ka no 2025.gada 1.janvāra Latvijā ir viens sabiedriskais medijs, apvienojot Latvijas Radio un Latvijas Televīziju.

Lai izmaiņas stātos spēkā, tās vēl galīgajā lasījumā jāpieņem Saeimai. Plānots, ka grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.

 

Saeimas Preses dienests

Trešdien, 21.oktobrī
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas, Ilgtspējīgas attīstības komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde
12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde (turpinājums)
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Hamburgas parlamenta priekšsēdētāju Carola Veit
16:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Hamburgas parlamenta priekšsēdētāju Carola Veit