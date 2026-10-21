Ārlietu komisija konceptuāli atbalsta ES un MERCOSUR partnerības nolīgumu

(21.10.2026.)
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Saeimas Ārlietu komisija trešdien, 21.oktobrī, konceptuāli atbalstīja likumprojektu par Partnerības nolīguma starp Eiropas Savienību un Dienvidu kopējo tirgu (MERCOSUR) apstiprināšanu. Nolīgums paredz padziļināt tirdzniecības, ekonomisko un politisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Argentīnu, Brazīliju, Paragvaju un Urugvaju. Komisijas sēdē deputāti šodien uzklausīja arī sociālos un sadarbības partnerus.

Nolīgums stiprinās Eiropas Savienības attiecības ar vienu no pasaules lielākajiem reģionālajiem ekonomiskajiem blokiem un veicinās ciešāku partnerību ar valstīm, kuras atbalsta starptautiskajā kārtībā balstītu sadarbību. Tas balstās uz demokrātijas, cilvēktiesību, tiesiskuma un ilgtspējīgas attīstības principiem. Nolīgums paredz arī ciešāku sadarbību klimata pārmaiņu, drošības, tostarp kiberdrošības, migrācijas un cīņas ar organizēto noziedzību, kā arī sabiedrības veselības jautājumos.

Īpaši nozīmīga ir nolīguma ekonomiskā dimensija. Nolīgums paredz, ka MERCOSUR valstis pakāpeniski atcels importa tarifus 91 procentam Eiropas Savienības preču. Pēc Eiropas Komisijas aplēsēm, tas ļautu ietaupīt vairāk nekā četrus miljardus eiro gadā, teikts likumprojekta anotācijā. Tas pavērs jaunas iespējas Eiropas uzņēmumiem un veicinās abu reģionu ekonomisko izaugsmi.

Pērn preču tirdzniecības apjoms starp Latviju un četrām MERCOSUR valstīm pārsniedza 90 miljonu eiro. Savukārt Latvijas eksports sasniedza gandrīz 71 miljonu eiro, bet imports – aptuveni 25 miljonus eiro, norādīts anotācijā.

Eiropas Savienību un MERCOSUR partnerības nolīgums tik parakstīts šā gada 17.janvārī pēc vairāk nekā 25 gadus ilgām sarunām. Lai Partnerības nolīgums stātos spēkā, tas jāratificē visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Par tā ratifikāciju vēl būs jālemj Saeimai divos lasījumos.

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Saeimas Preses dienests

Trešdien, 21.oktobrī
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09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
09:30  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
10:15  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
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12:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas kopsēde
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas un Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas kopsēde (turpinājums)
13:10  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
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16:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas Hamburgas parlamenta priekšsēdētāju Carola Veit