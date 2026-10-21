Komisija galīgajā lasījumā atbalsta iespēju Valsts kontrolei veikt finanšu revīziju Saeimā

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 21.oktobrī, trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Valsts kontroles likumā, kas paredz Valsts kontrolei tiesības veikt finanšu revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību.
“Valsts budžeta līdzekļu izlietojumam ir jābūt caurskatāmam neatkarīgi no tā, par kuru valsts institūciju ir runa. Ar šīm izmaiņām speram vēl vienu soli, lai sabiedrībai būtu pārliecība, ka Saeimas finanšu pārskats tiek pārbaudīts pēc vienotiem un skaidriem principiem,” uzsver Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Patlaban Valsts kontroles likums noteic, ka Valsts kontrole neveic revīziju Saeimā. Likumprojekta mērķis ir stiprināt valsts finanšu kontroles sistēmu, nodrošināt lielāku pārredzamību un veicināt sabiedrības uzticēšanos likumdevēja rīcībā nodoto valsts budžeta līdzekļu izlietojumam.
Grozījumi paredz, ka Valsts kontrole Saeimā būs tiesīga veikt finanšu revīziju par parlamenta sagatavotā gada pārskata pareizību. Vienlaikus Valsts kontrolei nebūs tiesību Saeimā veikt lietderības vai atbilstības revīzijas, ņemot vērā parlamenta īpašo konstitucionālo statusu un nepieciešamību saglabāt institucionālo līdzsvaru.
Finanšu revīzija ļaus pārbaudīt Saeimas finanšu informāciju, ko iekļauj valsts konsolidētajā gada pārskatā. Tādējādi Valsts kontroles atzinums par valsts pārskatu aptvers arī Saeimas finanšu informāciju.
Likumprojekts paredz, ka revīzijas Saeimā tiks plānotas atbilstoši Valsts kontroles riska novērtēšanas un būtiskuma pieejai, līdz ar to finanšu revīziju Saeimā nebūs obligāti jāveic katru gadu.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie trešajā – galīgajā - lasījumā vēl jāpieņem Saeimai. Likumprojektu galīgajā lasījumā plānots skatīt Saeimas 29.oktobra sēdē.
Saeimas Preses dienests