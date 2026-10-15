Pagarina Latvijas karavīru dalību NATO misijā Irākā

Saeima ceturtdien, 15.oktobrī, pagarināja Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīru dalību NATO misijā Irākā (NATO Mission Iraq) līdz 2028.gada 1.novembrim.
NATO misija Irākā ir apmācību un padomdošanas misija, kas neietver kaujas uzdevumus. Tās galvenie uzdevumi ir atbalsta sniegšana un padomdošana efektīvai, ilgtspējīgai, pārskatāmai un visaptverošai Irākas valsts aizsardzības, drošības institūciju un civilā sektora izveidei. Tas dod ieguldījumu Irākas spējai efektīvi cīnīties pret terorismu, norāda Aizsardzības ministrijā.
NBS šajā misijā piedalās kopš 2020.gada novembra trīs karavīru sastāvā štābā Bagdādē. Drošības situācijas dēļ šī gada martā NBS karavīri atgriezās Latvijā un līdz šim brīdim nav atgriezušies Irākas teritorijā. Aizsardzības ministrija norāda, ka turpmāka Latvijas kontingenta iesaiste plānota atbilstoši misijas vajadzībām un drošības situācijas attīstībai reģionā.
Misijas īstenošanā iesaistītas visas 32 NATO dalībvalstis un divas partnervalstis – Austrālija un Austrija.
Saeimas Preses dienests