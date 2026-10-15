Saeima par Latvijas pilsoņiem atzīst sportistu Danilo Mičudu un zinātnieci Divju Kananu Višvanatu

Saeima ceturtdien, 15.oktobrī, par Latvijas pilsoņiem atzina ukraiņu sportistu Danilo Mičudu (Danylo Michuda) un zinātnieci no Indijas Divju Kananu Višvanatu (Divya Kannan Vishwanath).
D.Mičuda Latvijā dzīvo kopš 2022.gada, lai turpinātu nodarboties ar kanoe airēšanu. Viņš trenējas Limbažu novada Sporta skolā, piedalās Latvijas sportistu sagatavošanas procesā, apgūst latviešu valodu un integrējas Latvijas sabiedrībā. Sportists vēlas savu turpmāko profesionālo un personīgo dzīvi saistīt ar Latviju, kā arī pārstāvēt Latviju starptautiskajās sacensībās un olimpiskajās spēlēs. Iepriekš viņš piedalījies Eiropas un pasaules čempionātos, kā arī izcīnījis godalgotas vietas Latvijas čempionātos.
Savukārt D.K.Višvanata ir ieguvusi zinātņu doktora grādu datorzinātnēs, un viņas profesionālā darbība ir saistīta ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, datu zinātni, mākslīgo intelektu un farmācijas pētniecību.
Kopš 2019.gada zinātnieces dzīve un profesionālā darbība ir saistīta ar Latviju un Latvijas Zinātņu akadēmiju. Viņa strādā par mākslīgā intelekta laboratorijas vadītāju, attīstot farmācijas pētniecību. Zinātniece sadarbojas ar Latvijas zinātniekiem un piedalās zinātnes un inovāciju attīstības iniciatīvās. Viņa savu nākotni saista ar Latviju un apgūst latviešu valodu.
Saeimas Preses dienests