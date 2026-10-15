Saeima likumā nostiprina, ka dzīvnieks nav lieta, bet gan dzīva un justspējīga būtne

Saeima ceturtdien, 15.oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Civillikumā, nostiprinot, ka dzīvnieki nav lietas, bet gan dzīvas un justspējīgas būtnes.
“Ar šiem grozījumiem Civillikumā tiks nostiprināta vērtīborientēta tiesību norma. Civiltiesiskajās attiecībās dzīvnieku nevar vērtēt tikai kā lietu, kuras vērtību nosaka naudā. Dzīvnieka dzīvība un labturība ir nozīmīgas un aizsargājamas vērtības, kas atbilst mūsdienu sabiedrības ētiskajai izpratnei,” iepriekš norādīja atbildīgās Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Grozījumi Civillikumā nostiprina principu, ka dzīvnieki nav lietas, vienlaikus saglabājot dzīvnieku kā civiltiesību objekta statusu. Vienlaikus dzīvniekiem lietu tiesību noteikumi būs piemērojami tikai tiktāl, ciktāl tie ir savienojami ar dzīvnieka kā dzīvas, justspējīgas būtnes dabu un ar dzīvnieku aizsardzībai paredzētajiem likumiem. Tāpat paredzēti atsevišķi precizējumi Civillikuma normās par dzīvniekiem nodarītu kaitējumu.
Jautājums aktualizēts pēc kolektīvā iesnieguma “Likumā noteikt, ka dzīvnieks nav manta, bet dzīva būtne”, ko parakstījuši vairāk nekā 35 tūkstoši iedzīvotāju.
Dzīvnieku aizsardzību Latvijā regulē Dzīvnieku aizsardzības likums.
Saeimas Preses dienests