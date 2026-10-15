Saeima paplašina iespējas saņemt OCTA atlīdzību

Saeima ceturtdien, 15.oktobrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, kas stiprinās ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu aizsardzību un pilnveidos OCTA sistēmas darbību.
Grozījumi ieviesīs jaunu tiešās zaudējumu regulēšanas kārtību. Persona, kuras transportlīdzeklim nodarīti zaudējumi, noteiktos gadījumos varēs vērsties pie sava apdrošinātāja, nevis zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa apdrošinātāja. Jauno kārtību plānots ieviest no 2027.gada 1.jūlija, un tā būs piemērojama apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti pēc šī datuma.
Tāpat paplašinātas iespējas saņemt atlīdzību par transportlīdzeklim nodarītajiem zaudējumiem gadījumos, kad negadījumu izraisījušais transportlīdzeklis nav noskaidrots. Atlīdzību varēs saņemt arī tad, ja negadījumā transportlīdzeklim nodarīti tādi bojājumi, kuru dēļ tiek anulēta atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Šīs izmaiņas būs piemērojamas apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši no 2027.gada 1.janvāra.
Izmaiņas būs arī Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja darbībā. Jautājumos, kas saistīti ar tam deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, birojs atradīsies Finanšu ministrijas pārraudzībā. Precizēti arī biroja valsts pārvaldes uzdevumi, noteiktas prasības valdes locekļiem un pilnveidota sūdzību izskatīšanas kārtība.
Tāpat pilnveidota Garantijas fonda darbība un precizēta fonda pārvaldības un uzraudzības kārtība. Nepieciešamības gadījumā paredzēta iespēja nodrošināt papildu līdzekļus apdrošināšanas atlīdzību izmaksām.
Saeimas Preses dienests