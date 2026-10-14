Saeimas ziņas
Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no 14. līdz 16.oktobrim uzturēsies Romā, Itālijā, kur piedalīsies Eiropas parlamentu priekšsēdētāju konferencē. Tajā parlamentu priekšsēdētāji spriedīs par demokrātiju noturību un vienotību cīņā pret hibrīdajiem apdraudējumiem, kā arī mākslīgo intelektu un tā ietekmi uz darba tirgu. Tāpat konferences dalībnieki spriedīs par parlamentu lomu mūsdienu krīžu risināšanā, lai atjaunotu noteikumos balstītu starptautisko kārtību.
Daiga Mieriņa jaunajai Igaunijas prezidentei: kopīgi jāstiprina iedzīvotāju uzticēšanās parlamentiem (13.10.2026.)
Šobrīd līdztekus drošības un ekonomikas jautājumiem īpaša uzmanība jāpievērš arī tam, lai veicinātu iedzīvotāju uzticēšanos parlamentiem, to akcentēja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 13.oktobrī, parlamentā uzņemot jauno Igaunijas Republikas prezidenti Illi Madisi (Ülle Madise). Iepazīšanās vizīte Latvijā ir viņas pirmā ārvalstu vizīte prezidentes amatā.
Konference “35 gadi kopš poļu izglītības atdzimšanas Latvijā. Itas Kozakevičas mantojums un poļu skolu nākotne” (13.10.2026.)
Lai pievērstu uzmanību poļu izglītības nozīmei un attīstībai Latvijā, kā arī uzsvērtu izglītības lomu nacionālās identitātes, kultūras daudzveidības un starpkultūru dialoga veicināšanā, Saeimā otrdien, 13.oktobrī, norisinājās konference “35 gadi kopš poļu izglītības atdzimšanas Latvijā. Itas Kozakevičas mantojums un poļu skolu nākotne”.
Daiga Mieriņa: izglītība ir priekšnoteikums valodas, kultūras un identitātes saglabāšanai (13.10.2026.)
Atvērtība Eiropas kultūrām, valodām un izglītības iespējām ir ieguvums, kas paplašina skolēnu redzesloku un stiprina saliedētu Latvijas sabiedrību, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 13.oktobrī, uzrunājot konferences “35 gadi kopš poļu izglītības atdzimšanas Latvijā. Itas Kozakevičas mantojums un poļu skolu nākotne” dalībniekus. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka izglītība ir priekšnoteikums valodas, kultūras un identitātes saglabāšanai.
Izglītības komisija konceptuāli atbalsta stingrākas prasības ārvalstu studentu uzraudzībai Latvijas augstskolās (13.10.2026.)
Lai novērstu augstākās izglītības eksporta izmantošanu negodprātīgai ekonomiskajai migrācijai, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija otrdien, 13.oktobrī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Augstskolu likumā. Grozījumi pilnveido nosacījumus trešo valstu pilsoņu uzņemšanai Latvijas augstskolās un ārvalstu studentu dalības studijās uzraudzībai.
Sociālo un darba lietu komisija atbalsta iespēju sociālās apdrošināšanas stāžu papildināt par laiku no 1991. līdz 1995.gadam (13.10.2026.)
Saeimas Sociālo un darba lietu komisija otrdien, 13.oktobrī, galīgajam lasījumam atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas paredz iespēju brīvprātīgi veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas par noteiktiem darba stāžam pielīdzināmiem periodiem no 1991.gada 1.janvāra līdz 1995.gada 31.decembrim.
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 13.oktobrī, galīgajam lasījumam atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus likumā par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru, kas paredz pakāpenisku pāreju uz elektronisku dokumentu iesniegšanu, automatizētu lēmumu pieņemšanu un citu administratīvo procedūru vienkāršošanu.
Z.Kalniņa-Lukaševica: Baltijas reģionam jākļūst par Eiropas drošības stratēģijas veidotāju (12.10.2026.)
Otrdien, 13.oktobrī, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica piedalīsies Varšavas Drošības forumā (Warsaw Security Forum), kas ir nozīmīgākā drošības un ārpolitikas konference Centrālajā un Austrumeiropā. Foruma laikā Saeimas priekšsēdētājas biedre piedalīsies augsta līmeņa parlamentāriešu diskusijā par transatlantisko vienotību.
Lai pievērstu uzmanību poļu izglītības nozīmei un attīstībai Latvijā, kā arī uzsvērtu izglītības lomu nacionālās identitātes, kultūras daudzveidības un starpkultūru dialoga veicināšanā, Saeimā otrdien, 13.oktobrī, norisināsies konference “35 gadi kopš poļu izglītības atdzimšanas Latvijā. Itas Kozakevičas mantojums un poļu skolu nākotne”.
Saeimā piektdien, 9.oktobrī, norisinājās konference “Viedā izaugsme: ilgtspējīgs valsts budžets digitālajā laikmetā”, kurā spriedīs par fiskālo ilgtspēju, efektīvāku publisko resursu pārvaldību un digitālo tehnoloģiju izmantošanu valsts pārvaldē.
J.Simanovska Starpparlamentu savienības sesijā: apziņa, ka varam ietekmēt politiskus lēmumus, veicina uzticēšanos valsts pārvaldei (09.10.2026.)
“Labas pārvaldības pamatā ir ne tikai efektīvas institūcijas un caurskatāmi procesi, bet arī cilvēku uzticēšanās tam, ka valsts pārvalde strādā sabiedrības interesēs,” uzrunājot Starpparlamentu savienības (Inter-Parliamentary Union – IPU) 153.asamblejas dalībniekus, uzsvēra Latvijas delegācijas vadītāja Jana Simanovska. Asamblejas ietvaros parlamentārieši no visas pasaules diskutēja par globāli aktuāliem jautājumiem – labu pārvaldību, iekļaušanu un sabiedrības uzticēšanos, kā arī kopienu iesaisti.
“Budžeta iespējas vienmēr ir ierobežotas, savukārt vajadzību netrūkst. Tāpēc īpaši svarīgi ir skaidri noteikt prioritātes un izvērtēt, kur ieguldītie līdzekļi sabiedrībai sniedz vislielāko ieguvumu. Sabiedrība sagaida nevis vienkārši līdzekļu izlietojumu, bet gan redzamu ieguvumu no katra publiskā eiro,” piektdien, 9.oktobrī, atklājot konferenci “Viedā izaugsme: ilgtspējīgs valsts budžets digitālajā laikmetā”, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Saeima konceptuāli atbalsta ieceri skatuves mākslas darba autoru loku noteikt Autortiesību likumā (08.10.2026.)
Saeima ceturtdien, 8.oktobrī, pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Autortiesību likumā, lai nodrošinātu skaidrāku regulējumu par skatuves mākslas darba autoriem un pilnveidotu regulējumu par civiltiesiskās aizsardzības līdzekļiem.
Laikā no šī gada aprīļa līdz augustam pie administratīvās atbildības saukti 12 Saeimas deputāti. Par to ziņojumu Saeimai ceturtdien, 8.oktobrī, sniedza Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija, pamatojoties uz Iekšlietu digitālā centra sniegto informāciju.
Saeima konceptuāli atbalsta plašākus nodokļu atvieglojumus un vienkāršāku nodokļu administrēšanu (08.10.2026.)
Lai vienkāršotu nodokļu administrēšanu un pilnveidotu iedzīvotāju ienākuma nodokļa regulējumu, Saeima ceturtdien, 8.oktobrī, konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
Ieilgusi atteikšanās no citas valsts pilsonības nebūs pamats zaudēt Latvijas pilsonību (08.10.2026.)
Saeima ceturtdien, 8. oktobrī, konceptuāli atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Pilsonības likumā, kas paredz nepieļaut Latvijas pilsonības zaudēšanu gadījumos, kad atteikšanās no citas valsts pilsonības ieilgusi no personas neatkarīgu iemeslu dēļ.
Saeima ceturtdien, 8.oktobrī, konceptuāli atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz pilnveidot kriptoaktīvu nodokļu regulējumu un veicināt iepriekš nedeklarētu kriptoaktīvu brīvprātīgu deklarēšanu.
Saeima otrajā lasījumā atbalsta Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu (08.10.2026.)
Saeima ceturtdien, 8.oktobrī, otrajā lasījumā atbalstīja Latvijas austrumu teritorijas attīstības likuma projektu. Tā mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību, nosakot īpašu tiesisko regulējumu un atbalsta mehānismus reģiona sociālajai un ekonomiskajai attīstībai, investīciju piesaistei, konkurētspējas veicināšanai un drošības stiprināšanai.
Saeima ceturtdien, 8.oktobrī, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumu Nacionālo drošību apdraudošu pasākumu ierobežošanas likumā, nosakot pašvaldību deputātiem izbraukšanas aizliegumu uz Krieviju un Baltkrieviju. Aizliegums attiecas arī uz šo agresorvalstu teritoriju šķērsošanu tranzītā.
Lai mazinātu kritušo koku radītos bojājumus un elektroapgādes pārtraukumus, paplašinās elektrolīniju trases (08.10.2026.)
Lai mazinātu risku, ka apdzīvotas vietas pēc stiprām vētrām ilgstoši paliek bez elektroapgādes, paplašinās no kokiem attīrāmo joslu zem 110 kilovoltu (kV) elektrolīniju trasēm. To paredz ceturtdien, 8.oktobrī, galīgajā lasījumā Saeimā pieņemtie grozījumi Aizsargjoslu likumā.