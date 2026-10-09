D.Mieriņa: sabiedrība sagaida redzamu ieguvumu no katra publiskā eiro

“Budžeta iespējas vienmēr ir ierobežotas, savukārt vajadzību netrūkst. Tāpēc īpaši svarīgi ir skaidri noteikt prioritātes un izvērtēt, kur ieguldītie līdzekļi sabiedrībai sniedz vislielāko ieguvumu. Sabiedrība sagaida nevis vienkārši līdzekļu izlietojumu, bet gan redzamu ieguvumu no katra publiskā eiro,” piektdien, 9.oktobrī, atklājot konferenci “Viedā izaugsme: ilgtspējīgs valsts budžets digitālajā laikmetā”, uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka ilgtspējīga budžeta veidošanā arvien nozīmīgāka loma ir digitālajiem risinājumiem un mākslīgajam intelektam, kas var palīdzēt pieņemt pārdomātākus lēmumus un paaugstināt valsts pārvaldes efektivitāti. Vienlaikus viņa norādīja, ka tehnoloģijas neaizstāj cilvēku atbildību par publisko līdzekļu izlietojumu un valsts attīstības prioritāšu noteikšanu.
Konferenci atklāja arī Ministru prezidents Andris Kulbergs un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
“Ilgtspējīgam budžetam vajadzīga gan izdevumu disciplīna, gan skaidrs plāns ekonomikas izaugsmei. Mums jāveido vide, kurā uzņēmumi var investēt un attīstīties, vienlaikus mums drosmīgi jāpārskata, kā strādā valsts pārvalde. Pārvaldes efektivitātei jābūt jūtamai cilvēku ikdienā, un šajā ziņā nozīmīgas iespējas paver digitālās tehnoloģijas un mākslīgais intelekts,” pauda A.Vīksna.
Konferencē Saeimā politiķi, finanšu nozares eksperti, uzņēmēji un akadēmiskās vides pārstāvji diskutē par to, kā veidot ilgtspējīgu valsts budžetu strauju pārmaiņu laikā, kad arvien lielāku lomu ekonomikas attīstībā un valsts pārvaldē ieņem digitalizācija un mākslīgais intelekts. Diskusiju centrā ir jautājumi par fiskālo ilgtspēju, gudru publisko līdzekļu izmantošanu, investīcijām nākotnes attīstībā un pārvaldes spēju sasniegt labākus rezultātus ar pieejamajiem resursiem.
Pirmajā paneļdiskusijā “Fiskālā ilgtspēja un gudras tērēšanas kultūra” eksperti diskutēja par valsts finanšu noturību, publisko izdevumu efektivitāti un investīciju lomu ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā. Savukārt otrajā paneļdiskusijā “Budžeta transformācija: no procesiem uz rezultātiem” uzmanība tiek pievērsta budžeta plānošanas pilnveidei, pārvaldes efektivitātei un mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām publiskajā sektorā.
Pieredzē un redzējumā par fiskālo ilgtspēju, investīcijām un budžeta transformāciju dalās Saeimas deputāti Anda Čakša un Andris Šuvajevs, finanšu ministrs Māris Kučinskis, Eiropas Parlamenta viceprezidents Roberts Zīle, Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, Valsts kases pārvaldnieks Kaspars Āboliņš, AS “BDO Latvia” pārstāvis Edgars Voļskis, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, SIA “Peero” vadītājs Artūrs Lazdekalns un SIGNET Bank valdes loceklis Roberts Idelsons.
Konferenci “Viedā izaugsme: ilgtspējīgs valsts budžets digitālajā laikmetā” rīko Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija
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Saeimas Preses dienests