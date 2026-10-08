Saeima otrajā lasījumā atbalsta Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu

Saeima ceturtdien, 8.oktobrī, otrajā lasījumā atbalstīja Latvijas austrumu teritorijas attīstības likuma projektu. Tā mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību, nosakot īpašu tiesisko regulējumu un atbalsta mehānismus reģiona sociālajai un ekonomiskajai attīstībai, investīciju piesaistei, konkurētspējas veicināšanai un drošības stiprināšanai.
“Latvijas austrumu pierobeža šobrīd saskaras gan ar demogrāfiskiem un ekonomiskiem izaicinājumiem, gan ģeopolitiskās situācijas radītu papildu slogu. Tādēļ ir nepieciešams mērķēts atbalsta instruments šīs teritorijas attīstībai. Ar šo likumprojektu veidojam pamatu ilgtermiņa atbalsta politikai, kas palīdzēs stiprināt reģiona attīstību un drošību,” uzsver Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Likumprojekts paredz, ka Latvijas austrumu teritorijā ietilps Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Madonas, Preiļu, Rēzeknes, Smiltenes un Valkas novadi, kā arī Daugavpils un Rēzeknes valstspilsētas.
Likumprojektā noteiktas vairākas atbalsta prioritātes, tostarp kritiskās infrastruktūras attīstība, mobilitātes uzlabošana, mājokļu pieejamības veicināšana, kultūras telpas stiprināšana un atbalsts latviskajai informatīvajai telpai.
Tāpat likumprojekts paredz noteikt īpašus atbalsta pasākumus Latvijas austrumu teritorijai, tostarp prioritāru piekļuvi Eiropas Savienības un citiem finanšu resursiem, atbalstu mobilitātes un infrastruktūras attīstībai, publisko pakalpojumu pieejamībai, investīciju piesaistei, uzņēmējdarbības attīstībai, enerģētiskajai drošībai, kā arī kultūras un sabiedrības noturības stiprināšanai.
Lai Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums stātos spēkā, tas vēl galīgajā lasījumā jāatbalsta Saeimai.
Saeimas Preses dienests