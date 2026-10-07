Budžeta komisija atbalsta plašākas iespējas saņemt OCTA atlīdzību

Lai stiprinātu ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu aizsardzību un pilnveidotu OCTA sistēmas darbību, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 7.oktobrī, galīgajam lasījumam atbalstīja grozījumus Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā.
Grozījumi paredz ieviest jaunu tiešās zaudējumu regulēšanas kārtību. Turpmāk persona, kuras transportlīdzeklim nodarīti zaudējumi, noteiktos gadījumos varēs vērsties pie sava apdrošinātāja, nevis zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa apdrošinātāja. Jauno kārtību plānots ieviest no 2028.gada 1.janvāra, un tā būs piemērojama apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši pēc šī datuma.
Tāpat paplašinātas iespējas saņemt atlīdzību par transportlīdzeklim nodarītajiem zaudējumiem gadījumos, kad negadījumu izraisījušais transportlīdzeklis nav noskaidrots. Paredzēts, ka atlīdzību varēs saņemt arī tad, ja negadījumā transportlīdzeklim nodarīti tādi bojājumi, kuru dēļ tiek anulēta atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Šīs izmaiņas būs piemērojamas apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši no 2027.gada 1.janvāra.
Grozījumi paredz arī izmaiņas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja darbībā. Jautājumos, kas saistīti ar tam deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi, birojs atradīsies Finanšu ministrijas pārraudzībā. Likumprojektā precizēti biroja valsts pārvaldes uzdevumi, noteiktas prasības valdes locekļiem un pilnveidota sūdzību izskatīšanas kārtība.
Tāpat pilnveidota Garantijas fonda darbība, paredzot iespēju nepieciešamības gadījumā nodrošināt papildu līdzekļus apdrošināšanas atlīdzību izmaksai, kā arī precizējot fonda pārvaldības un uzraudzības kārtību.
Lai grozījumi stātos spēkā, tie jāatbalsta Saeimai vēl trešajā – galīgajā – lasījumā. Likumprojektu plānots iekļaut nākamās nedēļas Saeimas sēdes darba kārtībā.
Saeimas Preses dienests