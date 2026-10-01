Saeima konceptuāli atbalsta prasību Aizsardzības komisijas deputātiem saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam

Saeima ceturtdien, 1.oktobrī, konceptuāli atbalstīja izmaiņas Nacionālās drošības likumā, kas paredz parlamenta Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputātiem noteikt pienākumu saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā ar 15.Saeimas sanākšanu.
Par likumprojektu atbildīgās Aizsardzības komisijas deputāti uzskata, ka tās locekļiem jābūt iespējai strādāt ar visu informāciju, kas nepieciešama tās kompetencē esošo jautājumu pilnvērtīgai izvērtēšanai. Komisijas darba kārtībā regulāri ir jautājumi par valsts aizsardzību, nacionālo drošību, mobilizāciju, robežapsardzību un citām jomām, kuru objektīvai izvērtēšanai nepieciešama pieeja klasificētai informācijai.
Grozījumu mērķis ir stiprināt valsts drošības garantijas un parlamentāro kontroli laikā, kad drošības vide Eiropā un pasaulē ir kļuvusi sarežģītāka. Kopš Krievijas sāktā kara pret Ukrainu pieaudzis gan militārais apdraudējums, gan hibrīddraudu intensitāte. Latvija īsteno vērienīgus aizsardzības spēju stiprināšanas pasākumus un nozīmīgus aizsardzības iepirkumus.
Patlaban likums nosaka obligātu prasību Saeimas Nacionālās drošības komisijas deputātiem saņemt pirmās kategorijas speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Ja komisijā ievēlēts deputāts, kuram nav šādas atļaujas, viņš komisijas darbā var piedalīties tikai pēc tās saņemšanas.
Aizsardzības komisijas deputāti norāda, ka šāds regulējums uzlabos parlamenta spēju īstenot kvalitatīvu kontroli valsts aizsardzības un iekšējās drošības jomā, vienlaikus stiprinot valsts noslēpuma aizsardzību un nacionālās drošības intereses.
Lai izmaiņas likumā stātos spēkā, tās vēl galīgajā lasījumā jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests