Pastiprina nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem

Aizliegums importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktus turpmāk attieksies ne tikai uz lauksaimniecības precēm un lopbarību, bet arī uz pārtikas produktiem. To paredz Saeimā ceturtdien, 1.oktobrī, galīgajā lasījumā atbalstītie steidzamie grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā.
Kopš 2024.gada 8.marta Latvijā ir spēkā nacionālais importa aizliegums, kas attiecas uz Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lopbarības produktiem. Tomēr līdz šim tas neattiecās uz pārtikas precēm, tādēļ Latvijas veikalu plauktos joprojām bija iespējams atrast atsevišķus agresorvalstīs ražotus produktus, piemēram, cepumus un konfektes, iepriekš pauda likumprojekta autori no Zemkopības ministrijas.
Importa aizliegums attiecas uz plašu pārtikas produktu klāstu, tostarp karamelēm, zefīriem, cepumiem, mērcēm, gatavajām zupām, šokolādi un šokolādes konfektēm. Tāpat aizliegums skar dažādu augu sēklas, ārstniecības augus, garšvielas, eļļas un miltu izstrādājumus. Aizliegts importēt arī Krievijas un Baltkrievijas cukurbiešu melasi un biešu mīkstumu, kā arī dārzeņu pārstrādes produktus, piemēram, konservētus dārzeņus, dārzeņu salātus un ābolu biezeni.
Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktu imports aizliegts arī tad, ja tos mēģina ievest Latvijā caur citām trešajām valstīm.
Likumprojekta anotācijā arī norādīts, ka draudus joprojām rada arī Krievijas un Baltkrievijas ilgtermiņa centieni ar politiskiem, ekonomiskiem un informatīviem līdzekļiem ietekmēt Latvijas valsti, sabiedrību un tās vērtības, kā arī vājināt valsts ārpolitisko kursu un iekšpolitisko stabilitāti.
Aizliegums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.
Saeimas Preses dienests