Saeimas komisiju kopsēdē vērtē GREVIO ziņojumu par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu Latvijā

Saeimas Juridiskās komisijas un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti kopsēdē otrdien, 29.septembrī, iepazinās ar Eiropas Padomes ekspertu grupas vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai (GREVIO) pirmo ziņojumu par Stambulas konvencijas ieviešanu Latvijā un pārrunāja tajā ietvertās rekomendācijas turpmākai vardarbības novēršanas sistēmas pilnveidošanai.
“Atzinīgi vērtējams, ka ziņojumā ir ne vien izvērtēts Latvijā jau paveiktais, bet sniegtas arī praktiskas norādes turpmākajam darbam. Citu valstu pieredze un neatkarīgu ekspertu redzējums ir nozīmīgs instruments, lai mēs varētu turpināt pilnveidot gan tiesisko regulējumu, gan cietušo aizsardzības mehānismus,” uzsvēra Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Inese Lībiņa-Egnere.
GREVIO ziņojumā pozitīvi novērtēti vairāki Latvijā pēdējos gados veiktie pasākumi, tostarp vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanas plāna pieņemšana, izmaiņas krimināltiesiskajā regulējumā, psiholoģiskās vardarbības kriminalizēšana, pagaidu aizsardzības pret vardarbību mehānismi un elektroniskās uzraudzības ieviešana. Vienlaikus norādīts uz nepieciešamību turpināt pilnveidot institūciju sadarbību, datu apkopošanu, speciālistu profesionālo sagatavotību un cietušajiem pieejamo atbalsta pakalpojumu sistēmu.
Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins uzsvēra nepieciešamību Saeimai arī turpmāk sistemātiski sekot līdzi darbam vardarbības novēršanas jomā. “Svarīgi nodrošināt sistēmisku skatījumu un koordinēt darbu, jo tas nav tikai vienas nozares jautājums,” sacīja A.Judins, norādot, ka Saeimai būtu regulāri jāseko līdzi gan rīcības plāna, gan GREVIO rekomendāciju īstenošanai.
A.Judins arī akcentēja, ka ir svarīgi būt dialogā ar starptautiskajiem ekspertiem, jo skats no malas palīdz labāk ieraudzīt problēmas un efektīvāk rīkoties, lai novērstu vardarbību un pilnveidotu tiesisko aizsardzību.
Kopsēdē īpaši akcentēta nepieciešamība nodrošināt koordinētu institūciju rīcību vardarbības gadījumos, vienotu pieeju risku izvērtēšanā un cietušajiem pieejamu palīdzību neatkarīgi no dzīvesvietas.
Kopsēdē piedalījās Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ārlietu ministrijas, Tiesībsarga biroja, Ģenerālprokuratūras, Valsts policijas un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
GREVIO pirmo ziņojumu par Stambulas konvencijas īstenošanu Latvijā publicēja šā gada 15.septembrī.
Saeimas Preses dienests