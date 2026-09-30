Daiga Mieriņa ar Spānijas vēstnieku pārrunā militārās mobilitātes un transporta savienojamības stiprināšanas iespējas

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa trešdien, 30.septembrī, parlamentā iepazīšanās vizītē uzņēma Spānijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Rikardo Diesu-Hohleitneru-Kusto (Ricardo Díez-Hochleitner Cousteau), un puses uzsvēra abu valstu savienojamību kā būtisku prioritāti divpusējo attiecību stiprināšanai.
D.Mieriņa un vēstnieks pārrunāja “Rail Baltica” izbūves gaitu, uzsverot to kā visai Eiropai nozīmīgu projektu. Kā akcentēja Saeimas priekšsēdētāja, pēdējo gadu laikā, mainoties ģeopolitiskai situācijai, “Rail Baltica” nozīmība vēl vairāk augusi, jo projekts ir būtisks arī militārajai mobilitātei. “Rail Baltica” turklāt uzlabos Eiropas transporta infrastruktūras savienojamību, veicinot arī Ukrainas integrāciju Eiropas transporta koridoros.
Vēstnieks izcēla arī regulāros tiešos avioreisus starp Latviju un vairākām pilsētām Spānijā, kas palīdz stiprināt sadarbību ekonomikā, tostarp tūrismā. Spānija ir viens no populārākajiem tūrisma galamērķiem no Rīgas lidostas.
D.Mieriņa uzsvēra aizsardzību kā būtiskāko Latvijas prioritāti un pateicās Spānijai par nozīmīgo militāro klātbūtni Latvijā. Bāzēs Ādažos un Lielvārdē ir ap 700 spāņu karavīru, stiprinot drošību mūsu reģionā. Vēstnieks akcentēja, ka ciešā sadarbība apliecina dziļo abpusējo uzticēšanos, un valstis plecu pie pleca stājas pretim izaicinājumiem mūsdienu trauksmainajos apstākļos.
Saeimas priekšsēdētāja izcēla spāņu valodas apguvi Latvijas skolās, kas kļūst arvien populārāka, īstenojot pāreju uz otro svešvalodu kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Tā ir trešā populārākā izvēle skolēnu vidū pēc vācu un franču valodas.
Tāpat puses pārrunāja iespējas attīstīt ciešāku sadarbību militārajā industrijā, kā arī citās jomās, tostarp satelītu un kosmosa tehnoloģiju jomā.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335890917/
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Saeimas Preses dienests