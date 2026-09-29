No nākamā gada lielajām straumēšanas platformām būs jāiegulda nauda Latvijas kino attīstībā

Lielajām straumēšanas platformām no nākamā gada būs jāiegulda nauda Latvijas kino attīstībā. To paredz Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā otrdien, 29.septembrī, galīgajā lasījumā atbalstītie grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un Filmu likumā.
Paredzēts, ka elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kurš piedāvā skatīties filmas, seriālus vai citus video pēc pieprasījuma un kura pakalpojumi ir pieejami cilvēkiem Latvijā, katru gadu būs jāiegulda nauda Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā. Prasības attieksies gan uz Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem, gan uz citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētām straumēšanas platformām, kuru mērķauditorija ir Latvijā.
Likuma grozījumi paredz trīs veidus, kā ieguldīt. To varēs darīt ar tiešu ieguldījumu Latvijā latviešu valodā radītu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā vai Latvijas filmu veidošanā bez valodas. Otrs veids, kā ieguldīt, būs, iegādājoties izrādīšanas tiesības (licences) uz citu elektronisko plašsaziņas līdzekļu vai neatkarīgu producentu Latvijā radītiem Eiropas audiovizuāliem darbiem latviešu valodā vai Latvijas filmām bez valodas. Savukārt trešais veids paredz iemaksas Nacionālā kino centra budžetā Latvijas filmu veidošanai latviešu valodā, ar subtitriem latviešu valodā vai bez valodas.
Ieguldījumam būs jābūt 3,5 procentu apmērā no ieņēmumiem, ko uzņēmums iepriekšējā gadā Latvijā ir guvis no audiovizuālajiem pakalpojumiem pēc pieprasījuma.
Kultūras ministrija iepriekš komisijas sēdē norādīja, ka šīs iemaksas Latvijas kino nozarei gadā varētu dot ap papildu vienu miljonu eiro. Patlaban Latvijas kino budžets ir seši miljoni eiro, kamēr Igaunijā tas ir vairāk nekā 18 miljoni, bet Lietuvā – vairāk nekā 10 miljoni. 2025.gadā Latvijas radīto saturu noskatījās vairāk nekā 13 miljonus reižu, bet Latvijas kino sasniedza 24 procentus tirgus daļu. Šādu nodevu piemēro jau 18 Eiropas valstīs, un vidēji tā ir piecu procentu apmērā no ieņēmumiem.
Latvijā audiovizuālos pakalpojumus pēc pieprasījuma sniedz 26 Latvijā reģistrēti elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, tai skaitā “Tet” un “Latvijas Mobilais Telefons”. Latvijas tirgū darbojas arī aptuveni 80 citās Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrēti pakalpojumu sniedzēji, tostarp “Netflix”, “Go3”, “Apple TV+”, “Google Play”, “YouTube Movies & Shows”, “Amazon Prime Video”, “discovery+”, “Disney+”, “Max”, “Rakuten TV” un “Viaplay”.
Lai grozījumi likumos stātos spēkā, tie vēl galīgajā lasījumā jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests