Degvielas cenu mazināšanai virza grozījumus Enerģētikas likumā

(29.09.2026.)

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija otrdien, 29.septembrī, konceptuāli atbalstīja grozījumu Enerģētikas likumā, kas paredz līdz 2026.gada beigām apturēt drošības rezervju pakalpojuma maksas piemērošanu degvielai, tādējādi mazinot tās cenu patērētājiem.

Likumprojekta autori norāda, ka drošības rezervju pakalpojuma maksa tiek iekļauta degvielas cenā, tādēļ tās pagaidu apturēšana ļautu mazināt degvielas izmaksas gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem.

Paredzēts, ka pakalpojuma maksas apturēšana tiešā veidā samazinās degvielas gala cenu uzpildes stacijās. No tās ieguvēji būs gan mājsaimniecības, gan transporta, loģistikas, lauksaimniecības un ražošanas uzņēmumi, kuriem samazinātos darbības izmaksas.

Vienlaikus likumprojekta autori norāda, ka pagaidu atbrīvojums no maksas neradītu tiešu slogu valsts budžetam, jo ar naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu saistītās saistības paredzēts segt no esošajiem uzkrājumiem. Tāpat uzsvērts, ka izmaiņas neietekmētu valsts pienākumu nodrošināt naftas produktu drošības rezerves atbilstoši Eiropas Savienības prasībām.

Komisija lēma lūgt Saeimu likumprojektu atzīt par steidzamu un iekļaut izskatīšanai Saeimas sēdes darba kārtībā šā gada 1.oktobrī.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 29.septembrī
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
09:00  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja Oļega Burova tikšanās ar Japānas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Kensuke Yoshida un japāņu ekspertiem
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas kopsēde
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Juridiskās komisijas kopsēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Azerbaidžānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Narmina Elsevar gizi Mustafayeva
13:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas un Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu deputātu noslēguma tikšanās ar IPS prakses studentiem
14:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Kanādas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Timothy John Edwards