Komisija konceptuāli atbalsta Uzņēmumu reģistra pakalpojumu digitalizāciju

(29.09.2026.)

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien, 29.septembrī, konceptuāli atbalstīja grozījumus likumā par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru, kas paredz pakāpeniski pāriet uz elektronisku dokumentu iesniegšanu, automatizētu lēmumu pieņemšanu un citu administratīvo procedūru vienkāršošanu.

“Valsts pārvaldei ir jābūt orientētai uz cilvēku vajadzībām. Ja tehnoloģijas ļauj pakalpojumu saņemt ātrāk un vienkāršāk, mums tās ir jāizmanto. Šie grozījumi palīdzēs samazināt birokrātiju, vienlaikus saglabājot iespēju cilvēkiem aizstāvēt savas likumiskās tiesības,” uzsver Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

Izmaiņu mērķis ir mazināt administratīvo slogu un paātrināt Uzņēmumu reģistra pakalpojumu saņemšanu uzņēmējiem, biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām, politiskajām partijām un citiem tiesību subjektiem. Grozījumi paredz, ka turpmāk pieteikumi Uzņēmumu reģistrā būs jāiesniedz elektroniski, izmantojot speciāli izveidotas tiešsaistes formas.

Plānots, ka atsevišķos vienkāršos gadījumos, kad sistēma automātiski varēs pārbaudīt visu nepieciešamo informāciju un datu atbilstību normatīvo aktu prasībām, lēmumus varēs pieņemt bez amatpersonas tiešas iesaistes. Vienlaikus personām saglabāsies tiesības saņemt skaidrojumu par pieņemto lēmumu, kā arī to apstrīdēt un pārsūdzēt. Automatizāciju vispirms paredzēts ieviest vienkāršākajos procesos, piemēram, juridiskās adreses maiņas reģistrēšanā. Tas ļautu būtiski samazināt pakalpojumu saņemšanas laiku.

Tāpat grozījumi paredz, ka gadījumos, kad iesniedzēja prasījums ir pilnībā apmierināts, Uzņēmumu reģistram nebūs jāsagatavo atsevišķs rakstveida lēmums. Par pieņemto lēmumu liecinās attiecīgais ieraksts reģistrā, vienlaikus personai saglabājot tiesības pieprasīt lēmuma rakstveida noformēšanu.

Likumprojekts paredz arī pārejas periodu, lai nodrošinātu pakāpenisku jaunās kārtības ieviešanu. Atsevišķām organizāciju grupām un noteiktiem pieteikumu veidiem iespēja dokumentus iesniegt papīra formā saglabāsies vēl vairākus gadus. Savukārt personām, kuras elektroniskos rīkus neizmanto, dokumentu iesniegšanā būs pieejama zvērināta notāra starpniecība.

Par likumprojektu vēl būs jālemj Saeimai trijos lasījumos.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 29.septembrī
08:30  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde
09:00  Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētāja Oļega Burova tikšanās ar Japānas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Kensuke Yoshida un japāņu ekspertiem
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas kopsēde
12:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Juridiskās komisijas kopsēde
12:00  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Azerbaidžānas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Narmina Elsevar gizi Mustafayeva
13:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas un Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Vācijas parlamentu deputātu noslēguma tikšanās ar IPS prakses studentiem
14:00  Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēde
14:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas tikšanās ar Kanādas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Timothy John Edwards