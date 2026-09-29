Budžeta komisija atbalsta jauna sporta finansēšanas instrumenta izveidi

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija otrdien, 29.septembrī, galīgajam lasījumam atbalstīja par steidzamu atzīto likumprojektu, kas paredz izveidot Valsts sporta fondu. Tas iecerēts kā jauns sporta jomas finansēšanas instruments - publisko tiesību juridiskā persona izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā. Fonda uzdevums būs veicināt valsts sporta politikas mērķu sasniegšanu un sekmēt nozares ilgtspējīgu attīstību.
“Valsts sporta fonda izveide ir būtisks solis sporta finansēšanas sistēmas pilnveidē. Jaunais modelis ļaus mazināt administratīvo slogu un nodrošināt caurskatāmāku, efektīvāku un uz rezultātiem orientētu līdzekļu sadali, vienlaikus stiprinot jomas attīstību ilgtermiņā,” uzsver Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
Likumprojekta mērķis ir pilnveidot sporta finansēšanas sistēmu, uzlabojot tās koordināciju, stiprinot orientāciju uz rezultātiem un veicinot efektīvāku publisko līdzekļu izmantošanu.
Valsts sporta fonds piesaistīs un pārvaldīs finansējumu no dažādiem avotiem, tostarp valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un ziedojumiem, novirzot to valsts politikas sporta jomā prioritāšu īstenošanai. Finansējumu paredzēts piešķirt projektu konkursos, mērķprogrammās un citos atbalsta instrumentos.
Likuma izstrādātāji – Izglītības un zinātnes ministrija – norāda, ka fonda izveide palīdzēs mazināt interešu konflikta riskus, veicinās papildu finansējuma piesaisti sporta jomai un nodrošinās skaidrāku funkciju nodalījumu. Izglītības un zinātnes ministrija turpinās veidot sporta politiku, savukārt Valsts sporta fonds būs atbildīgs par finansējuma administrēšanu.
Likumprojekts paredz, ka Ministru kabinetam, sagatavojot ikgadējo valsts budžeta likumprojektu, fonda mērķu īstenošanai būs jāparedz papildu finansējums vismaz piecu miljonu eiro apmērā.
Īpašs atbalsts paredzēts bērnu un jauniešu sportam, regulārām fiziskajām aktivitātēm un tautas sportam, tostarp senioru iespējām izmantot sporta infrastruktūru. Fonda finansējumu varēs novirzīt arī augstu sasniegumu sportam, sporta infrastruktūras attīstībai un modernizācijai, kā arī sporta organizāciju un nozares speciālistu kapacitātes stiprināšanai. Vienlaikus fonds atbalstīs iniciatīvas, kas veicina sporta nozares ilgtspējīgu attīstību, inovāciju ieviešanu un starptautisko konkurētspēju.
Valsts sporta fonda darbu vadīs padome, kurā darbosies izglītības un zinātnes, ekonomikas, finanšu, kā arī viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs, kā arī pašvaldību, Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas Paralimpiskās komitejas un sporta federāciju pārstāvji, lai nodrošinātu profesionālu un līdzsvarotu lēmumu pieņemšanu.
Paredzēts, ka likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Ministru kabinetam līdz 2026.gada 30.novembrim būs jāizdod Valsts sporta fonda nolikums, kas nepieciešams fonda darbības organizēšanai.
Komisija lūgs likumprojektu iekļaut Saeimas sēdē 1.oktobrī. Lai likumprojekts stātos spēkā, tas Saeimai jāatbalsta vēl otrajā – galīgajā – lasījumā.
Saeimas Preses dienests