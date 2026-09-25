Eiropas valstu parlamentārieši paziņojumā Krievijas oligarhu izslēgšanu no ES sankciju saraksta sauc par bīstamu precedentu un aicina turpināt sankcijas

Krievijas oligarhu izslēgšana no Eiropas Savienības (ES) sankciju saraksta rada bīstamu precedentu. Sankciju atvieglojumi, kas iemainīti pret piekāpšanos jautājumos, kas nav saistīti ar Krievijas rīcību, grauj paša sankciju režīma loģiku, uzsvērts piektdien, 25.septembrī, vairāku Eiropas valstu un Eiropas Parlamenta deputātu parakstītajā kopīgajā paziņojumā, kurā ES dalībvalstis aicinātas turpināt koordinētu un efektīvu sankciju politiku.
Atbalstot Ukrainu pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma un iestājoties par efektīvu un konsekventu sankciju režīma īstenošanu un uzturēšanu, paziņojumu parakstījusi Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Evika Siliņa, Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis, kā arī deputāts Juris Viļums.
Paziņojumā parlamentārieši pauž dziļu satraukumu par Krievijas oligarhu Ališera Usmanova un Mihaila Frīdmana izslēgšanu no ES sankciju saraksta. Parlamentārieši uzsver, ka šīs personas pakļautas sankciju režīmam kā galvenie Krievijas režīma finanšu un materiālie balsti. Gadu desmitiem šīs personas guvušas tiešu labumu no Kremļa sistēmas, veicinājušas destabilizāciju Ukrainā un atbalstījušas ekonomisko bāzi, kas nodrošina Krievijas agresiju pret Ukrainu.
Personu svītrošana no sankciju saraksta rada nopietnas bažas par ES ierobežojošo pasākumu politikas konsekvenci, ticamību un efektivitāti. Jebkuram šādam lēmumam jābalstās rūpīgā un individuālā izvērtējumā, ņemot vērā piemērojamos kritērijus, lēmuma pamatā esošos pierādījumus un jebkādus jaunus apstākļus, kas varētu būt juridisks pamats svītrošanai. Kā akcentē parlamentārieši, attiecībā uz šīm personām nav informācijas par šādu izvērtējumu.
Izslēgšana no sankciju saraksta sūtītu signālu gan tūkstošiem citām sarakstā iekļautajām personām, kā arī trešajām valstīm, kas tās atbalsta, ka sankcijas iespējams atcelt ar ilgstošu lobēšanu vai diplomātisku spiedienu. Tas varētu veicināt arvien jaunas prasības par personu svītrošanu no saraksta, palielināt spiedienu uz atsevišķām ES dalībvalstīm un vājināt ES sankciju preventīvo ietekmi kopumā, teikts paziņojumā.
Eiropas valstu parlamentārieši, kas parakstījuši vēstuli, izceļ Latvijas principiālo nostāju šajā jautājumu un lēmumu noteikt nacionāla līmeņa sankcijas, aicinot citas valstis sekot šim piemēram.
Parlamentārieši aicina ES dalībvalstis turpināt koordinētu un efektīvu sankciju politiku. Ierobežojošo pasākumu politikai ir jābūt juridiski pamatotai, balstītai pierādījumos, konsekventai un efektīvi īstenojamai tik ilgi, kamēr pastāv apstākļi, kuru dēļ šie pasākumi tika noteikti.
Saeimas Preses dienests