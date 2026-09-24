Saeima pieņem grozījumus degvielas cenu samazināšanai

Lai mazinātu augsto degvielas cenu ietekmi uz iedzīvotājiem un uzņēmumiem, Saeima ceturtdien, 24.septembrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz samazināt akcīzes nodokli dīzeļdegvielai un benzīnam. Paredzēts, ka degvielas cena varētu samazināties par aptuveni astoņiem centiem litrā.
"Augstās degvielas cenas šobrīd skar praktiski ikvienu Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu. Atbalstot akcīzes nodokļa samazināšanu, vēlamies mazināt cenu spiedienu un palīdzēt saglabāt mūsu uzņēmumu konkurētspēju laikā, kad energoresursu izmaksas strauji pieaug," iepriekš uzsvēra atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
Steidzamības kārtībā pieņemtie grozījumi Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā paredz no 1.oktobra līdz gada beigām samazināt dīzeļdegvielai akcīzes nodokļa pagaidu likmi no 396 līdz 330 eiro par 1000 litriem. Savukārt bezsvina benzīnam noteikta pagaidu akcīzes nodokļa likme 490 eiro apmērā par 1000 litriem. Pēc likumprojekta autoru aplēsēm izmaiņas varētu samazināt gan dīzeļdegvielas, gan benzīna cenu mazumtirdzniecībā par aptuveni astoņiem centiem litrā, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā tiktu atspoguļots degvielas cenā, vienlaikus mazinot izmaksu slogu transporta, loģistikas, būvniecības, ražošanas un citu nozaru uzņēmumiem.
Likumprojekta anotācijā teikts, ka akcīzes nodokļa samazinājuma ietekmi uz valsts budžetu kompensēs ieņēmumu pārpilde no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas. Šāds risinājums paredzēts kā vienreizējs pasākums.
Saeimas Preses dienests