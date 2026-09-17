Saeima atbalsta grozījumus Krievijas labības tranzīta infrastruktūras maksas palielināšanai

Saeima ceturtdien, 17.septembrī, divos lasījumos atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Dzelzceļa likumā, kuru mērķis ir paātrināt dzelzceļa infrastruktūras maksas pārskatīšanu labības tranzīta pārvadājumiem no Krievijas.
“Latvijai nav jāveicina Krievijas labības tranzīts. Grozījumi ļaus daudz ātrāk pieņemt lēmumus par infrastruktūras maksas pārskatīšanu, savukārt ieņēmumus no paaugstinātās maksas, ja tādi radīsies, paredzēts novirzīt Ukrainas aizsardzības vajadzībām,” iepriekš komisijas sēdē uzsvēra par likumprojektu atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
Likumprojekts nosaka līdz 2026.gada 31.decembrim ieviest īpašu kārtību, kas ļautu operatīvāk pārskatīt un nepieciešamības gadījumā palielināt maksu labības tranzīta pārvadājumiem pa valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, ja kravas nosūtīšanas stacija atrodas Krievijā. Šī kārtība attieksies arī uz kravām, kas tiek vestas uz Latvijas ostām tālākai izvešanai. Ieņēmumi, ja tādi radīsies no Krievijas labības tranzītam piemērotās paaugstinātās infrastruktūras maksas, tiks novirzīti Ukrainas aizsardzības vajadzībām.
Vienlaikus Ministru kabinets aicinājis AS "LatRailNet", kas lemj par dzelzceļa infrastruktūras maksām, izvērtēt iespēju Krievijas izcelsmes graudaugu tranzītam noteikt paaugstinātu dzelzceļa infrastruktūras maksu līdz 300% no līdzšinējās maksas.
Dzelzceļa likums pašlaik paredz divu mēnešu termiņu infrastruktūras maksas izmaiņu publicēšanai, taču grozījumi ļaus šo termiņu saīsināt līdz divām nedēļām Krievijas labības tranzīta pārvadājumu maksas pārskatīšanas gadījumā. Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Saeimas Preses dienests