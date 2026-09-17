Linda Matisone pateicas Taizemes vēstniecei par personīgo ieguldījumu valstu attiecību stiprināšanā

Saeimas priekšsēdētājas biedre Linda Matisone ceturtdien, 17.septembrī, parlamentā tikās ar Taizemes Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā Arunrunu Phothonu Hamfrīsu (Arunrung Phothong Humphreys), kura Saeimā bija ieradusies atvadu vizītē. Saeimas priekšsēdētājas biedre pateicās vēstniecei par personīgo ieguldījumu Latvijas un Taizemes attiecību stiprināšanā.
“Nākamgad apritēs 35.gadadiena abu valstu diplomātiskajām attiecībām. Esam ieinteresēti padziļināt politisko dialogu un organizēt augsta līmeņa vizītes. Tāpat Latvija novērtē vēstnieces ieguldījumu izveidotajā dialogā ar akadēmiskā sektora pārstāvjiem Latvijā,” sacīja L.Matisone.
Vēstniece akcentēja reģionālo sadarbību Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) ietvaros un novērtē Latvijas gatavību pievienoties līgumam par draudzību un sadarbību Dienvidaustrumu Āzijā. Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja šo likumprojektu par pievienošanos, vēstniecei teica L.Matisone.
Vēstniece sarunā arī izcēla Taizemes kopienu Latvijā. Šeit dzīvo ap 50 taizemiešu, kuri veiksmīgi strādā gan ēdināšanas, gan skaistumkopšanas jomās.
Puses bija vienisprātis, ka valstīm ir potenciāls stiprināt sadarbību ekonomikā un izglītības jomā.
Vēstniece rezidē Zviedrijā.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335656122/
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Saeimas Preses dienests