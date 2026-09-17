Saeima konceptuāli atbalsta pieteikšanos valsts aizsardzības dienestam no 17 gadu vecuma

Saeima ceturtdien, 17.septembrī, konceptuāli atbalstīja likuma izmaiņas, lai valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varētu pieteikties jaunieši no 17 gadu vecuma.
Grozījumi paredz, ka valsts aizsardzības militārajam dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties arī 17 gadus veci pilsoņi, kuri 18 gadu vecumu sasniedz vismaz sešus mēnešus pirms valsts aizsardzības dienesta uzsākšanas. Aizsardzības ministrija uzsāks šo pilsoņu atbilstības valsts aizsardzības dienestam izvērtēšanu pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas.
Līdz šim jaunieši, kuri pilngadību sasniedza īsi pirms atlases, tehniski zaudēja iespēju pieteikties brīvprātīgi un izmantot ar to saistītās priekšrocības. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalībvalstīs, līdz pilngadības sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas.
Tāpat likumprojekts ievieš lielāku elastību dienesta gaitā, ļaujot brīvprātīgajiem līdz veselības pārbaužu pabeigšanai mainīt izvēlēto dienesta veidu.
Likuma izmaiņas arī paredz, ka valsts aizsardzības dienestu varēs atlikt pilsonim, kurš svarīgu iemeslu dēļ vēlas pildīt šo dienestu citā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecumam. Patlaban maksimālais vecums ir 26 gadi. Izmaiņas nepieciešamas dienesta efektivitātes paaugstināšanai un tiesisko risku mazināšanai.
Tāpat plānots uzlabot sociālo garantiju un kompensāciju mehānismu, īpašu vērību veltot ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem. Turpmāk viņiem paredzēts kompensēt ceļa izdevumus ne tikai ierodoties Latvijā, bet arī atgriežoties mītnes zemē pēc dienesta beigām, kā arī plānots segt dzīvojamās telpas vai viesnīcas īres izdevumus obligāto veselības pārbaužu laikā.
Patlaban likums nosaka pienākumu dienēt valsts aizsardzības dienestā katram Latvijas pilsonim – vīrietim viena gada laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, vai, ja pilsonis turpina iegūt izglītību pamata vai vidējās izglītības pakāpē – viena gada laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas, bet ne vēlāk kā līdz 24 gadu vecumam. Vienlaikus noteikts, ka dienestā brīvprātīgi var pieteikties Latvijas pilsoņi – vīrieši un sievietes no 18 līdz 27 gadu vecuma sasniegšanai.
Lai izmaiņas likumā stātos spēkā, tās vēl otrajā un trešajā lasījumā jāpieņem Saeimai.
Saeimas Preses dienests