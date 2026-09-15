Daiga Mieriņa oficiālā vizītē Luksemburgā pārrunās sadarbību ekonomikā un inovācijās

(15.09.2026.)

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa šonedēļ oficiālā vizītē uzturēsies Luksemburgas Lielhercogistē, lai pārrunātu abu valstu sadarbību ekonomikā, zinātnē, tostarp augsto tehnoloģiju jomā, un inovācijās.

Luksemburgā Saeimas priekšsēdētāja tiksies ar Lielhercogistes parlamenta priekšsēdētāju Klodu Vīzeleru (Claude Wiseler) un Luksemburgas Ārlietu un Eiropas lietu, sadarbības, ārējās tirdzniecības un Lielā reģiona komitejas priekšsēdētāju Gustiju Grāsu (Gusty Graas).

Tāpat D.Mieriņai plānotas tikšanās ar Luksemburgas parlamenta komisiju vadītājiem, deputātiem un Luksemburgas digitalizācijas ministri  Stefāniju Obertēnu (Stéphanie Obertin).

Vizītes ietvaros Saeimas priekšsēdētāja apmeklēs arī Luksemburgas Kosmosa aģentūru un Eiropas satelītkompāniju “SES”, kā arī uzņēmumu “OQ Technologies”, kas ir globāls sakaru satelītu operators. D.Mieriņas delegācija apmeklēs arī Luksemburgas Universitāti.

Kopā ar D.Mieriņu vizītē uz Luksemburgu dosies arī Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.

 

Saeimas Preses dienests

Otrdien, 15.septembrī
08:30  Juridiskās komisijas Krimināltiesību un sodu politikas apakškomisijas sēde
08:30  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:00  Juridiskās komisijas un Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas kopsēde
13:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas sēde
13:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Eksporta un konkurētspējas apakškomisijas sēde
13:00  Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēde
13:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Lindas Matisones tikšanās ar Gruzijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikās V.E. Ana Abuladze
14:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde
15:00  Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputātu tikšanās ar OECD Ekonomikas departamenta pārstāvjiem Robert Grundke un Enes Sune