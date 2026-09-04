Saeimas namā atklāj grāmatu “Posteņos augustā. Atceras žurnālisti”

Saeimas namā piektdien, 4.septembrī, atklāja Latvijas neatkarības atjaunošanas de facto 35.gadadienai veltītu grāmatu “Posteņos augustā. Atceras žurnālisti”. Tā turpina stāstu par mediju un līdzcilvēku nozīmīgo lomu mūsu valsts neatkarības atgūšanā.
Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa sacīja, ka ar šo grāmatu godinām izcilos žurnālistus, kuri bija klāt tā laika notikumos un ar savu darbu palīdzēja nodot sabiedrībai svarīgu informāciju.
Aiz katra vēstures notikuma ir cilvēki ar savu pieredzi un atmiņām. Tāpēc šī grāmata ļauj ne tikai atskatīties uz 1991.gada augusta notikumiem, bet arī sadzirdēt to cilvēku balsis, kuri paši bija klāt Latvijas neatkarībai izšķirošajos brīžos, teica D.Mieriņa.
Grāmatā “Posteņos augustā. Atceras žurnālisti” apkopotas Latvijas preses, radio, televīzijas un kino darbinieku, kā arī deputātu un citu iesaistīto atmiņas par 1991.gada augusta puču.
Grāmata izdota pēc Saeimas pasūtījuma Ērika Hānberga, Daiņa Īvāna un Aleksandra Mirlina redaktoru kolēģijā. Krājumu izdevusi izdevniecība “Jāņa sēta”, un tā pieejama arī grāmatnīcās.
21.augustā atzīmējām 35 gadus, kopš Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, pilnībā atjaunojot Latvijas neatkarību. Godinot šo Latvijas vēsturē nozīmīgo notikumu, šodien Saeimā notika konference „Neatkarības balsis un atbalsis”, kas veltīta šī vēsturiskā lēmuma 35.gadadienai. Konferencē Atmodas laikabiedri, Augstākās padomes deputāti, starptautiski atzīti eksperti un viedokļu līderi sprieda par Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīmi un tās mācībām mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335451611/with/55507786289/
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Saeimas Preses dienests