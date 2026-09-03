Plānots paplašināt elektrolīniju trases, lai mazinātu kritušo koku radītos bojājumus un elektroapgādes pārtraukumus

Lai mazinātu risku, ka apdzīvotas vietas pēc stiprām vētrām ilgstoši paliek bez elektroapgādes, plānots paplašināt no kokiem attīrāmo joslu zem 110 kilovoltu (kV) elektrolīniju trasēm. To paredz ceturtdien, 3.septembrī, par steidzamiem atzītie un Saeimā konceptuāli atbalstītie grozījumi Aizsargjoslu likumā. Grozījumus izstrādājusi Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija.
110 kV līnijas ir tās, kas nodrošina elektroenerģijas pārvadi no lielajām elektrostacijām un starptautiskajiem maģistrālajiem tīkliem līdz reģionālajām apakšstacijām, no kurām tā tiek piegādāta iedzīvotājiem. Nupat piedzīvotajā vētrā vairāk nekā 70 procentus bojājumu šīm elektrolīnijām radīja krītoši koki, kas auga 18 metru joslā no elektrolīnijas ass, Tautsaimniecības komisijas sēdē iepriekš norādīja AS “Augstsprieguma tīkls”.
Patlaban aizsargjoslas platums zem šīm elektrolīnijām ir 35 metri, bet pilnībā no kokiem un krūmiem jāattīra 13 metrus plata josla katrā pusē no elektrolīnijas ass. Plānots šo joslu paplašināt līdz 18 metriem katrā pusē.
“Nesenā vētra aktualizēja ne tikai elektroapgādes drošuma, bet arī plašākus civilās aizsardzības un kritiskās infrastruktūras noturības jautājumus. Nav pieļaujams, ka iedzīvotāji ilgstoši paliek bez elektrības un sakariem,” iepriekš uzsvēra Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens. Komisijas piedāvātais risinājums ļautu samazināt krītošu koku radītos gaisvadu līniju bojājumus par aptuveni 80 procentiem, viņš norādīja.
Tāpat A.Ašeradens pauda, ka Tautsaimniecības komisija tuvākajā laikā aicinās atbildīgās ministrijas kopā meklēt risinājumus enerģētiskās autonomijas, degvielas pieejamības un sakaru noturības stiprināšanai nākotnē.
Šā gada 22.augustā un naktī uz 23.augustu teju visu Latvijas teritoriju skāra spēcīga vētra, kā rezultātā aptuveni 280 000 mājsaimniecību tika traucēta elektroapgāde. Plašākie bojājumi un elektroapgādes pārrāvumi bija valsts centrālajā daļā un dienvidaustrumos. Tāpat bija traucēti mobilie sakari. Šī vētra atzīta par spēcīgāko vasaras vētru kopš 1966.gada.
Lai izmaiņas stātos spēkā, tās Saeimai jāatbalsta galīgajā lasījumā.
Saeimas Preses dienests