Sveiciens 1.septembrī – Zinību dienā!

Sveiciens skolēniem, vecākiem, skolotājiem un visiem izglītības nozari pārstāvošajiem!
Katrs 1.septembris ir jauna sākums – diena, kad atkal veram skolas durvis, satiekam draugus un skolotājus, izvirzām jaunus mērķus un dodamies pretim jaunām zināšanām un iespējām.
Šajā mācību gadā zināšanu ceļu Latvijas skolās mēros ap 224,5 tūkstošiem 1.–12.klašu skolēnu 590 vispārējās izglītības iestādēs. Viņus ikdienā pavadīs un mācīs vairāk nekā 22 tūkstoši skolotāju. Savukārt ļoti īpašs šis 1.septembris būs aptuveni 19 tūkstošiem pirmklasnieku, kuri šodien sper savus pirmos soļus skolas gaitās. Vēl ap 28,8 tūkstošiem jauniešu savas zināšanas un prasmes apgūs 53 profesionālās izglītības iestādēs.
Šie skaitļi nav tikai statistika. Aiz katra no tiem ir bērns ar saviem sapņiem, talantiem un iespējām. Un aiz katra bērna ir cilvēki, kuri palīdz šos talantus ieraudzīt un attīstīt.
Skolotāja darbs ir viens no nozīmīgākajiem ieguldījumiem Latvijas nākotnē. Skolotājs ne tikai māca zināšanas – viņš māca domāt, uzdot jautājumus, meklēt atbildes un uzņemties atbildību. Nereti tieši skolotājs ir tas, kurš bērnā pirmais ierauga spējas, kuras pats bērns vēl nav pamanījis.
Tāpēc šodien īpašs paldies skolotājiem un visiem izglītības iestāžu darbiniekiem par zināšanām, pacietību, prasīgumu un iedrošinājumu! Paldies vecākiem par atbalstu, rūpēm un uzticēšanos. Un, pats galvenais, - lai bērniem un jauniešiem nekad nezūd zinātkāre un vēlme mācīties!
Lai jaunais mācību gads ir zinātkāres, drosmīgu mērķu, jaunu atklājumu un gandarījuma pilns!