Plāno ierobežot identifikācijas dokumentu un e-identitātes izmantošanu meklēšanā izsludinātām personām

(20.08.2026.)

Ceturtdien, 20.augustā, Saeimas Juridiskā komisija trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā un grozījumus Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā. Tie paredz ierobežot personu apliecinošu dokumentu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanu personām, kurām kriminālprocesā piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis un kuras izsludinātas meklēšanā.

“Šie grozījumi nav vērsti uz dokumentu atņemšanu, bet gan uz to izmantošanas ierobežošanu. Nav pieļaujams, ka meklēšanā izsludinātas personas var brīvi ceļot, attālināti parakstīt dokumentus vai izmantot valsts pakalpojumus. Ar šo regulējumu tiek stiprināta tiesiskās atbildības neizbēgamība, veicināta bēguļojošo personu ātrāka atrašana un liegtas iespējas izvairīties no kriminālprocesa vai soda izpildes,” uzsver Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.

Grozījumi veidos savstarpēji papildinošu regulējumu, kas aptver gan klātienes, gan digitālo identitāti. Personu apliecinošu dokumentu likuma grozījumi paredz ierobežot identifikācijas dokumentu izmantošanu meklēšanā izsludinātām personām, kurām kriminālprocesā piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis. Savukārt Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma grozījumi paredz izbeigt elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbību meklēšanā izsludinātām personām.

Lai grozījumi stātos spēkā, Saeimai tie jāatbalsta vēl trešajā – galīgajā – lasījumā.

Saeimas Preses dienests

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