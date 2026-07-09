Atbilstošs ekipējums var glābt dzīvības – Saeimas priekšsēdētāja aicina iesaistīties Ukrainas karavīrēm veltītā labdarības akcijā

“Ja sievietēm pielāgots ekipējums spēj glābt dzīvības, tā nodrošināšana ir mūsu kopīga atbildība,” uzsver Saeimas priekšsēdētāja un labdarības kampaņas “Sievietes sargā. Latvija atbalsta.” iniciatīvas autore Daiga Mieriņa, aicinot Latvijas iedzīvotājus un uzņēmumus palīdzēt Ukrainas bruņotajos spēkos dienējošajām sievietēm.
Tuvojoties Ukrainas Neatkarības dienai, Latvijā sākusies ziedojumu vākšana, lai nodrošinātu Ukrainas karavīres ar viņu vajadzībām un kaujas apstākļiem atbilstošu ekipējumu – bruņu vestēm, formas tērpiem un sezonāli pielāgotu aprīkojumu.
Kampaņas iniciatori ir Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Ukrainas Augstākās Radas priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks (Ruslan Stefanchuk). To īsteno Ukrainas nevalstisko organizācija “Zemliachky”, Drošības un aizsardzības industriju federācija (DAIF Latvija), Nacionālie bruņotie spēki, organizācija “Sieviešu sadarbības tīkls” un Ziedot.lv.
“Neraugoties uz sabiedrības nogurumu no kara, Latvijas atbalstam Ukrainai jāturpina būt konsekventam un nelokāmam. Ar šo kampaņu aicinām sniegt praktisku atbalstu Ukrainas karavīrēm, kuras ik dienu aizstāv savas valsts un visas Eiropas drošību,” uzsver D.Mieriņa.
Ukrainas bruņotajos spēkos pašlaik dienē vairāk nekā 75 tūkstoši sieviešu, no kurām aptuveni 10 tūkstoši atrodas aktīvās kaujas zonās. Daudzas no viņām joprojām izmanto ekipējumu, kas sākotnēji izstrādāts vīriešiem. Nepiemērots aprīkojums var ierobežot kustību brīvību, palielināt fizisko slodzi un radīt papildu riskus kaujas apstākļos. Viena pilna ekipējuma komplekta izmaksas ir 1000 eiro, un tajā ietilpst formas tērps, bruņu veste, ķivere, taktiskie apavi, guļammaiss un taktiskais paklājiņš.
Kopš 2022.gada marta organizācija “Zemliachky” Ukrainā nodrošina karavīres ar anatomiski pielāgotu ekipējumu. Organizācija izpildījusi vairāk nekā 31 tūkstoti individuālu pieprasījumu un sniegusi atbalstu vairāk nekā 6,4 miljonu eiro apmērā.
Sarunu festivālā “Lampa” 11.jūlijā plkst.18.00 notiks diskusija “Sievietes sargā. Latvija atbalsta. Kā sievietēm atbilstošs formas tērps militārajā dienestā var glābt dzīvības”, kuras laikā apmeklētāji tiks aicināti iesaistīties kampaņā un ziedot tās mērķu īstenošanai.
Atbalstīt kampaņu un ziedot iespējams Ziedot.lv mājaslapā.
Saeimas Preses dienests