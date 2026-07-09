Kāpēc 40 procenti vēlētāju paliek mājās? Festivālā LAMPA parlamenta deputāti diskutēs par demokrātijas noturību

Vilšanās, vienaldzība vai dezinformācija - kas patiesībā attur Latvijas iedzīvotājus no dalības vēlēšanās? Meklējot atbildes uz šiem jautājumiem, sarunu festivāls LAMPA, sestdien, 11.jūlijā, plkst.17.00 aicina uz diskusiju “Kas nozog mūsu balsi – vienaldzība vai ārējā ietekme?”
Diskusijā, kuru moderēs Ivars Svilāns, piedalīsies visu sešu šobrīd Saeimā pārstāvēto frakciju pārstāvji: Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV), Daiga Mieriņa (ZZS), Juris Viļums (AP), Ināra Mūrniece (NA), Antoņina Ņenaševa (P) un Linda Liepiņa (LPV). Tās centrā būs tādi jautājumi kā vēlētāju aktivitāte, demokrātijas noturība un brīvu vēlēšanu priekšnoteikumi.
Latvijā vēlētāju aktivitāte Saeimas vēlēšanās jau ilgstoši nepārsniedz 60 procentus. Salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm tas ir labāks rādītājs nekā Lietuvā pēdējās parlamenta vēlēšanās, taču zemāks nekā Igaunijā. Vēl lielāka atšķirība ir no Ziemeļvalstīm, kur vēlēšanās regulāri piedalās līdz pat 80 procenti balsstiesīgo. Tāpēc, tuvojoties 15.Saeimas vēlēšanām, īpaši svarīgi ir diskutēt par to, kā veicināt cilvēku līdzdalību un uzticēšanos demokrātiskajiem procesiem.
Sarunā politiķi kopā ar klausītājiem meklēs atbildes uz jautājumiem, kādēļ daļa iedzīvotāju neizmanto savas vēlēšanu tiesības, vai Latvija ir pietiekami gatava stāties pretī dezinformācijai un ārējai ietekmei, kā arī vai vēlēšanu sistēmā nepieciešamas izmaiņas.
Diskusija būs īpaši saistoša ikvienam, kurš interesējas par Latvijas demokrātijas kvalitāti, vēlēšanu drošību un iespējām ietekmēt politiskos procesus. Tajā būs iespēja iesaistīties arī auditorijai, atbildot uz interaktīviem jautājumiem un paužot savu viedokli par vēlēšanu līdzdalību, uzticēšanos politikai un demokrātijas nākotni Latvijā.
Sarunu festivāls LAMPA notiks Cēsīs 10. un 11.jūlijā. Saeimas diskusiju varēs apmeklēt klātienē festivāla norises vietā, kā arī vērot tiešraidē festivāla digitālajās platformās.
Vairāk informācijas par diskusiju pieejama festivāla LAMPA mājaslapā
Saeimas Preses dienests