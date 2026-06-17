Pavasara sesijas noslēdzošajā sēdē Saeimu uzrunās Valsts prezidents

Saeimas deputāti ceturtdien, 18.jūnijā, sanāks un noslēdzošo sēdi šā gada pavasara sesijā. Tajā parlamentāriešus uzrunās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Galīgajā lasījumā Saeima rīt skatīs grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas aizliedz pieaugušajiem varas pozīcijā veidot intīmas attiecības ar jauniešiem līdz 18 gadu vecumam, un ieceri ieviest depozīta sistēmu e-cigarešu savākšanai un pārstrādei.
Trešajā lasījumā parlaments lems par grozījumiem pedagogu profesionālās autonomijas stiprināšanai, kā arī grozījumiem Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā, lai veicinātu taisnīgu tirdzniecības praksi un aizsargātu lauksaimniecības preču un pārtikas piegādātājus.
Galīgajā lasījumā Saeima rīt lems arī par grozījumiem Krimināllikumā, ar kuriem paredzēts noteikt stingrāku kriminālatbildību par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti, izmantojot gaisa telpā pārvietojamas ierīces, piemēram, bezpilota gaisa kuģus jeb dronus, meteoroloģiskās zondes, aerostatus un citus.
Tāpat galīgajā lasījumā deputāti skatīs par steidzamām atzītās izmaiņas Elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz izveidot skaidru un vienotu regulējumu vēja elektrostaciju un citu elektroenerģijas ražošanas un uzkrāšanas iekārtu ekspluatācijai un nojaukšanai, ņemot vērā sabiedrības bažas par straujo vēja parku attīstību.
Lai attīstītu mūsdienīgu, caurspīdīgu un ilgtspējīgu sporta sistēmu Latvijā, deputāti galīgajā lasījumā lems par jaunu Sporta likuma projektu. Tāpat galīgajā lasījumā Saeima skatīs izmaiņas Būvniecības likumā, lai mazinātu administratīvo slogu un paaugstinātu efektivitāti būvniecības nozarē, kā arī grozījumus Dzīvojamo telpu īres likumā, ar kuriem pagarina periodu, kurā beztermiņa īres līgumi jāpārslēdz uz noteiktu laiku.
Savukārt otrajā lasījumā deputāti skatīs grozījumus Ārstniecības likumā, kas paredz noteikt īpašu virsstundu darba regulējumu ārstniecības personām, vienlaikus nodrošinot pakalpojumu nepārtrauktību, kvalitāti un pacientu drošību.
Saeima lems arī par to, vai izskatīšanai komisijās nodot vairākus jaunus likumprojektus, tostarp grozījumu Valsts ieņēmumu dienesta likumā, kas precizē regulējumu automatizētu lēmumu pieņemšanai un fizisko personu datu profilēšanai VID informācijas sistēmās.
Saeimas 18.jūnija sēdes darba kārtībā iekļauti 38 jautājumi. Darba kārtībā arī lēmuma projekts par gaidāmo NATO samitu Ankarā, Turcijā.
Prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā ir iesniegtas vairākas izmaiņas, tostarp Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija lūgusi iekļaut lēmumprojektu par deputāta mandāta apstiprināšanu Robertam Ķipuram.
Savukārt Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija darba kārtībā lūgusi iekļaut grozījumu Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, lai līdz gada beigām pagarinātu akcīzes nodokļa samazinājumu dīzeļdegvielai, kā arī grozījumus, kas noteic vienkāršotu mikrouzņēmumu nodokļa samaksas kārtību fiziskām personām.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem. Ikviens interesents aicināts sekot līdzi Saeimas sēdēm tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos.
Saeimas Preses dienests